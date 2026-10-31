Умный чайник Xiaomi Mijia Smart Health Pot 2 Pro заваривает чай за 2,5 секунды

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Компания Xiaomi выпустила умный чайник Mijia Smart Health Pot 2 Pro с функцией автоматического заваривания чая. Новинка оснащена магнитным механизмом подъёма заварочного фильтра, который отделяет чайные листья от воды за 2,5 секунды.

Объём чайника составляет 1,8 литра, мощность нагревателя — 1200 Вт. Устройство поддерживает 11 температурных режимов в диапазоне от 40 до 90 градусов Цельсия, таймер отложенного старта и поддержание температуры воды в течение суток.

Корпус выполнен из прозрачного боросиликатного стекла, устойчивого к высоким температурам. Детали, контактирующие с водой, сделаны из пищевых материалов, а заварочный узел — из нержавеющей стали 316L, которая не вступает в реакцию с жидкостью и не ржавеет.

Автор: ichip.ru Источник: ichip.ru

Управлять чайником можно с сенсорной панели на подставке или через приложение Mijia. Без подключения к смартфону доступны восемь программ приготовления и три режима работы — автоматическое заваривание с подъёмом фильтра, раздельное кипячение воды и заварки, а также простое кипячение. В приложении открывается ещё шесть программ и библиотека из более чем 50 рецептов, а также ручная настройка параметров.

Производитель предусмотрел защиту от нагрева без воды и функцию сохранения программы: при снятии чайника с базы и возврате в течение трёх минут устройство продолжает работу по заданным настройкам.

Цена Mijia Smart Health Pot 2 Pro в Китае составляет 48 долларов — около 4 700 рублей по текущему курсу. Чайник уже доступен для покупки на китайском рынке.

Источник: 4pda

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