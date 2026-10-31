Новая напольная колонка JBL L150 Classic объединяет винтаж 70-х с современными технологиями

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Компания JBL анонсировала выход новой флагманской модели L150 Classic — напольной акустической системы, разработанной для воспроизведения музыки с высокой точностью. Колонка относится к серии Classic, где дизайн вдохновлен звуковыми решениями 1970-х годов, но с использованием современных электронных компонентов и материалов.

Акустическая система построена на трёхполосной архитектуре, означающей разделение частотного спектра между тремя различными динамиками. Сердцем конструкции является низкочастотный динамик объёмом 38 сантиметров, оснащённый технологией Pure Pulp Differential Drive. Этот компонент отвечает за полноту и мощь басовой части аудиосигнала, обеспечивая воспроизведение низких частот с минимальными искажениями.

За среднечастотное воспроизведение отвечает динамик диаметром 16,5 сантиметра с полимерным покрытием. Верхняя часть спектра воспроизводится титановым твитером размером 2,5 сантиметра, который дополнен волноводом и акустической линзой. Эти элементы формируют направленность звука в помещении, обеспечивая слушателю впечатление трёхмерного размещения музыкальных инструментов в пространстве.

Кроссовер системы настроен на частотах 310 Герц и 1,8 килогерца, что определяет точки переключения между динамиками. Эти параметры выбраны для обеспечения гладкого переходя между полосами частот без скачков громкости или фазовых искажений.

Эстетическое оформление L150 Classic выполнено с использованием орехового шпона, что визуально отсылает к классическим акустическим системам JBL, популярным в 70-х годах. Несмотря на ретро-вдохновение внешнего вида, внутренняя конструкция применяет передовые решения в области электроакустики. Производитель позиционирует модель как инструмент для серьёзных меломанов и аудиофилов, ценящих качество звучания.

Источник: hi-fi