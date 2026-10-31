Новая напольная колонка JBL L150 Classic объединяет винтаж 70-х с современными технологиями

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Компания JBL анонсировала выход новой флагманской модели L150 Classic — напольной акустической системы, разработанной для воспроизведения музыки с высокой точностью. Колонка относится к серии Classic, где дизайн вдохновлен звуковыми решениями 1970-х годов, но с использованием современных электронных компонентов и материалов.

Акустическая система построена на трёхполосной архитектуре, означающей разделение частотного спектра между тремя различными динамиками. Сердцем конструкции является низкочастотный динамик объёмом 38 сантиметров, оснащённый технологией Pure Pulp Differential Drive. Этот компонент отвечает за полноту и мощь басовой части аудиосигнала, обеспечивая воспроизведение низких частот с минимальными искажениями.

Автор: cdn.audiocostruzioni.com Источник: cdn.audiocostruzioni.com

За среднечастотное воспроизведение отвечает динамик диаметром 16,5 сантиметра с полимерным покрытием. Верхняя часть спектра воспроизводится титановым твитером размером 2,5 сантиметра, который дополнен волноводом и акустической линзой. Эти элементы формируют направленность звука в помещении, обеспечивая слушателю впечатление трёхмерного размещения музыкальных инструментов в пространстве.

Кроссовер системы настроен на частотах 310 Герц и 1,8 килогерца, что определяет точки переключения между динамиками. Эти параметры выбраны для обеспечения гладкого переходя между полосами частот без скачков громкости или фазовых искажений.

Автор: ldsound.info/wp-content Источник: ldsound.info

Эстетическое оформление L150 Classic выполнено с использованием орехового шпона, что визуально отсылает к классическим акустическим системам JBL, популярным в 70-х годах. Несмотря на ретро-вдохновение внешнего вида, внутренняя конструкция применяет передовые решения в области электроакустики. Производитель позиционирует модель как инструмент для серьёзных меломанов и аудиофилов, ценящих качество звучания.

Источник: hi-fi

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 2824 1
Автор Derbi Рейтинг +9.00
Блог Аудио и звук 1190 6778 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

1 комментарий

B
Вот это я понимаю, акустика!!! Если ещё реально это JBL, а не Samsung, то это очень хорошо!

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

✦ ИИ  Почему экран iPhone Duo трескается в одном месте: что скрывает Apple

Складной iPhone существует ровно неделю, и за эту неделю успел проиграть свою первую проверку. Проиграл он её не в бенчмарках, а в руках покупателей. Владельцы iPhone Duo выкладывают фото трещин на...

GLM 5.3 против DeepSeek V4.1 Flash: какую нейросеть выбрать для программирования

Представьте, что вы попросили нейросеть написать небольшой сайт. Через несколько минут она сообщает, что всё готово. Вы открываете страницу, а там кнопки не работают, меню съехало, а форма...

Инженеры снабдили робота-бабочку сосудистой системой: теперь он сам выращивает датчики света внутри крыльев

Любой робот сходит со сборочного конвейера с жестко заданным набором датчиков и механизмов. Инженеры заранее решают, с какими задачами столкнется машина, и устанавливают внутрь соответствующие...

Обзор колонки MEG SPA101BL

Портативная акустика давно перестала ассоциироваться с небольшими «пищалками» в кармане у школьника или «таблетками» на ремне или рюкзаке у туриста. Сегодня каждый производитель старается...