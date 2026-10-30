Первый «бабушкофон» в истории Nokia: представлен кнопочный телефон Nokia 2360 Flip

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания HMD Global представила кнопочную раскладушку Nokia 2360 Flip. Новинка примечательна тем, что она стала первым «бабушкофоном» в истории бренда: ранее таких телефонов не было ни у оригинальной финской корпорации, ни у её преемника. Кроме кнопки экстренного вызова, характерной для подобных аппаратов, новинка предлагает и несколько собственных фишек.

Автор: HMD Global Источник: www.hmd.com

Первая из них — это возможность удаленного управления со смартфона через приложение Family Assist. С его помощью доверенное лицо может редактировать список контактов, устанавливать напоминания, менять уровень громкости и настраивать работу кнопки SOS. Также в прошивке предусмотрен родительский контроль, явно намекающий на то, что телефон создан ещё и для детей. Вводите пароль — и получаете доступ к разрешенным контактам и приложениям. Здесь же можно активировать «школьный режим», который позволяет только смотреть время и совершать экстренные вызовы.

Автор: HMD Global Источник: www.hmd.com

Технически Nokia 2360 Flip представляет собой классическую 2G-звонилку. Два TFT-экрана на 2,8 и 1,77 дюйма, поддержка двух MiniSIM, отдельный слот для карты памяти, символическая камера на 0,08 МП со вспышкой, разъём для наушников, FM-радио, батарейка на 1450 мА*ч да встроенные игры.

Цена телефона пока не сообщается.

Источник: GSMArena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Человек, влюблённый в технологии. Простым и понятным языком пишу о смартфонах, планшетах и прочих гаджетах.
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