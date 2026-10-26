Обсерватория Swift завершила миссию: попытка спасти телескоп провалилась

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NASA официально завершило научную миссию космической обсерватории Neil Gehrels Swift. Телескоп прекратил наблюдения 20 октября 2026 года, когда высота его орбиты опустилась ниже критической отметки в 275 километров. На этой высоте возросшее сопротивление атмосферы не позволяет аппарату удерживать стабильную ориентацию для изучения космических объектов.

Обсерватория была запущена 20.11. 2004 года с расчётным сроком службы всего два года. Однако Swift проработал почти двадцать два года, превысив первоначальный план десятикратно. Во время эксплуатации телескоп зафиксировал более 2 тысяч гамма-всплесков — наиболее сильных взрывов в космосе, исследовал 1400 сверхновых.

Ключевой особенностью Swift была способность быстро реагировать на космические события. При обнаружении гамма-всплеска аппарат мог перенаправить свои инструменты на нужную точку примерно за минуту, что позволяло учёным наблюдать послесвечение до его затухания.

Попытка спасти телескоп не удалась. В августе 2026 года частная миссия с роботизированным аппаратом LINK должна была поднять орбиту Swift, но из-за проблем с контролем ориентации операцию отменили. Ожидается, что в ближайшие недели обсерватория войдёт в атмосферу Земли и сгорит.

Несмотря на завершение работы, научное наследие Swift сохраняется. Архив данных объёмом около 12 терабайт, включающий более 1,5 миллиона изображений, останется доступным для исследователей и будет использоваться для новых открытий в течение десятилетий.

Источник: naukatv.ru