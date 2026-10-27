НЛО с размахом крыльев до 4,5 метра зависло в воздухе: в США рассекретили доклад об инопланетянах

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| Новость | Наука и космос

В рассекреченных документах Минобороны США описали чёрный треугольный объект, который, по словам очевидцев, зависал в воздухе, а затем резко ускорился до скорости реактивного истребителя. Сообщение об этом вошло в новую подборку материалов о неопознанных аномальных явлениях, опубликованную американским военным ведомством в 2026 году.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Согласно докладу, объект заметили в западной части США в неизвестную дату. Его описали как матовую чёрную конструкцию с размахом крыльев от 2,75 до 4,5 м, поверхность которой практически не отражала свет. Сначала объект около 10 секунд неподвижно находился в воздухе, затем поднялся на высоту примерно 60-90 м над линией горизонта и ещё около 20 секунд сохранял устойчивое положение. После этого он резко ускорился и пролетел вдоль каньона с высокой скоростью.

Очевидцы утверждали, что объект не издавал звуков и не оставлял видимого выхлопа. В документах не указаны точные координаты наблюдения, дата происшествия и подробные сведения о способах фиксации полёта. Поэтому опубликованное описание отражает показания наблюдателей, а не установленную техническую характеристику летательного аппарата.

Источник: iflscience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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