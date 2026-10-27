Почему у человека есть шея: учёные нашли неожиданный ответ в эволюции возрастом 380 млн лет

Учёные выяснили, что первые шеи позвоночных почти не позволяли поворачивать голову, хотя их появление около 380 млн лет назад долго связывали именно с такой возможностью. Новое исследование показало, что отделение головы от плечевого пояса могло быть связано прежде всего с изменениями, необходимыми для передвижения с помощью передних конечностей при освоении мелководья и суши.

Чтобы проверить эту гипотезу, международная команда исследователей изучила позвоночник современных осетровых рыб. У них сохранилась хорда — гибкий внутренний стержень, который поддерживал тело древних позвоночных и во многом определял механику их позвоночника. Учёные измерили её жёсткость и использовали полученные данные для компьютерного моделирования шеи древних животных, включая тиктаалика — ископаемую рыбу возрастом около 375 млн лет, сочетавшую признаки водных позвоночных и первых четвероногих.

Модели показали, что отделение плечевого пояса от черепа само по себе не обеспечивало заметной подвижности головы. Животные не могли поворачивать её из стороны в сторону так, как это делают современные люди. При этом расчёты учитывали только позвоночник: мышцы, кожа и другие элементы тела могли дополнительно ограничивать движения.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. Авторы предполагают, что подвижная шея сформировалась не сразу: первоначально её появление было связано с перестройкой тела для передвижения с опорой на передние конечности, а возможность свободнее двигать головой стала преимуществом на более поздних этапах эволюции.

Источник: scitechdaily