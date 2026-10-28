DCS: iPhone 18e получит чип A20, но останется почти копией iPhone 17e

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station опубликовал в соцсети Weibo подробности о характеристиках iPhone 18e. Судя по утечке, серьёзных изменений ждать не стоит. Компания сделает упор на производительность и, возможно, на улучшенную фронтальную камеру.

iPhone 17e вышел в марте 2026 года. Анонс его преемника ожидается весной 2027-го. Но особых улучшений ждать не стоит Автор: Apple Источник: www.apple.com

Напомним, что в прошлом месяце Apple представила только три новых смартфона: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo. Остальную часть линейки, по слухам, покажут весной 2027 года: тогда свет увидят базовый iPhone 18, iPhone Air 2 и iPhone 18e. Но если об Air 2 и обычной «восемнадцатой» модели уже известно немало, то о самом доступном iPhone до сих пор почти ничего не сообщалось.

По данным инсайдера, главным нововведением в iPhone 18e станет процессор A20. Сейчас этот чип, выполненный по 2-нм техпроцессу, существует только в Pro-версии, а упрощённую модификацию для младших смартфонов Apple пока не представила. Поэтому особенно интересно будет узнать, насколько урежут A20 для бюджетного аппарата, и как сильно он отстанет от флагманов по производительности.

Второе ожидаемое улучшение касается фронтальной камеры. Источник утверждает, что разрешение селфи-модуля может быть увеличено до 24 Мп. Обозреватели относятся к этому осторожно. По их мнению, если апгрейд и случится, то iPhone 18e скорее получит 18-мегапиксельный сенсор, который уже стоит в других актуальных моделях Apple.

В остальном новинка повторит предшественника. У iPhone 18e будет 6,12-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц, так что технологии ProMotion снова не будет. Сзади останется одиночная камера на 48 Мп. Открытым остаётся вопрос о вырезе в экране: инсайдер не уточнил, заменит ли Apple устаревшую «чёлку» на Dynamic Island.

Скромный набор изменений может объясняться экономией. Цены на оперативную и флеш-память стремительно растут, а TSMC повышает стоимость производства чипов. Apple при этом хочет сохранить за iPhone 18e статус относительно доступного смартфона, поэтому, вероятно, ограничится минимумом улучшений, чтобы не поднимать цену.

Источник: 9to5Mac