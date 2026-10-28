Linear Tube Audio обновила свои ЦАП: новые Aero+ и Aero+ SE получили переработанную схемотехнику и дополнительные цифровые входы

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Linear Tube Audio представила два новых ЦАП Aero+ и Aero+ SE. Они получили переработанные внутренние схемы и дополнительные разъемы, но сохранили необычное для современной аудиотехники сочетание старого цифрового компонента и лампового усиления.

Обе новинки созданы на основе оригинального Aero, представленного в 2024 году. В них используется микросхема Analog Devices AD1865, которую выпускают уже много лет назад сняли с производства. Она преобразует цифровой сигнал без предварительной передискретизации. Вместо перехода на более современные компоненты разработчики сосредоточились на совершенствовании окружающих электронных схем.

В цифровой части теперь работает процессор на базе ARM. Помимо USB, оптического и коаксиального входов, устройства получили разъемы AES3 и I²S для подключения совместимых источников звука. Модель Aero+ также проверили на совместимость с программной платформой Roon: для работы достаточно подключить ее через USB.

Изменения затронули и участок, отвечающий за передачу сигнала от преобразователя к ламповому выходному каскаду. По данным производителя, доработанная схема помогает уменьшить нежелательные искажения без применения отрицательной обратной связи. Компания заявляет об улучшении четкости звучания и точности передачи музыкальных образов, однако независимые результаты испытаний пока не опубликованы.

Главное отличие Aero+ SE заключается в системе питания. Трансформатор и дроссель вынесли в отдельный корпус, который соединяется с основным устройством кабелем с разъемами XLR. Это должно снизить влияние электромагнитных помех на электронные компоненты. Также предусмотрены дополнительная фильтрация и увеличенный запас энергии.

Владельцам оригинального Aero предложат заводскую модернизацию: переход на Aero+ стоит 900 долларов США, а вариант SE обойдется в 1800 долларов США. Предварительные заказы на обе новинки уже принимаются на сайте производителя. Цены составляют 3740 и 4930 долларов США.

Источник: Ecoustics