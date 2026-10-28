Кембриджские ученые поставили под сомнение кометное происхождение жизни на Земле

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Доставка кометами пребиотических молекул на Землю была «единичной случайностью», а не постоянным процессом, как предполагалось ранее. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджского университета (University of Cambridge), опубликовавшие результаты моделирования в журнале Scientific Reports.

Автор: Gemini Источник: gemini.google.com

Согласно результатам работы, кометы движутся слишком быстро и под слишком острым углом к атмосфере Земли, из-за чего хрупкие органические соединения разрушаются при ударе о поверхность. Исследование было сосредоточено на цианистом водороде (HCN) — важной пребиотической молекуле, часто встречающейся на кометах. Модели показали, что даже в редких случаях сохранения молекул HCN они не удерживали нужную концентрацию достаточно долго для запуска химических реакций. Кроме того, частота падения комет на Землю резко снизилась уже в первые 500 миллионов лет ее истории.

Ведущий автор работы Ричард Энслоу (Richard Anslow) отметил, что для успешного занесения строительных блоков жизни требовалось совпадение идеальной скорости, угла падения и последующих химических условий. Ученые также изучили сценарий, при котором кометы замедлялись, «рикошетя» между соседними планетами, однако в условиях нашей Солнечной системы такой вариант оказался крайне маловероятным.

Исследователи указали, что Марс мог бы стать чуть более подходящей целью для комет из-за меньших размеров и более тонкой атмосферы, однако и для него этот сценарий остаётся сомнительным. В качестве наиболее вероятных источников пребиотических молекул на Земле авторы называют падения астероидов или внутренние химические процессы на самой планете.

Источник: Phys.org

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