Лидер продаж смартфонов в Китае получил наследника: Huawei представила серию Enjoy 100
Компания Huawei представила линейку бюджетных смартфонов Enjoy 100. Как и в случае с весенней серией Enjoy 90, в неё вошли сразу три модели: базовая, Pro и Pro Max. Каждая из них отличается не только характеристиками и дизайном задней панели, но и, например, формой выреза.
Так, самый простой Huawei Enjoy 100 получил 6,56″ IPS-дисплей с разрешением HD+, частотой 90 Гц и устаревшей «каплей» под фронтальную камеру. Прочие параметры тоже простые: чипсет Kirin 8000S, 128 или 256 ГБ встроенной памяти (количество оперативки компания не сообщает), передняя и задняя камеры на 13 и 8 МП, аккумулятор на 6100 мА*ч с 40-ваттной зарядкой и отсутствие NFC. Также, если верить изображениям, у смартфона нет своего мультимедийного динамика: звук во всех случаях идет через разговорный спикер. Зато смартфон поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Цена — от 1399 юаней или примерно 17 тысяч рублей.
Следующий по списку Huawei Enjoy 100 Pro получил чуть более мощный чипсет Kirin 8020A, а также версию с 512 ГБ памяти. В качестве дисплея используется 6,7″ OLED-матрица с разрешением FullHD+, частотой 120 Гц, защитой от мерцания и нетипичным для бюджетных моделей овальным вырезом. Сзади установлена 50-мегапиксельная камера с RYYB-сенсором, а спереди — селфи-модуль на 32 МП. Из других отличий можно выделить наличие ИК-порта и NFC. Цена — от 1799 юаней или около 22 тысяч рублей.
Старший Huawei Enjoy 100 Pro Max является наследником модели Enjoy 90 Pro Max, которая нынешней весной стала лидером продаж на китайском рынке. Этот аппарат получил большой 6,84″ OLED-дисплей с разрешением 1.5K, а также большую «шайбу» под камеры, в которой, тем не менее, прячется всё тот же одинарный модуль на 50 МП. Селфи-камера на 8 МП прячется в обычном круглом вырезе. Модель процессора зависит от количества памяти: версии на 128 или 256 ГБ довольствуются урезанным Kirin 8020A, а вариант на 512 ГБ работает на базе полноценного Kirin 8020. Помимо этого, аппарат может похвастать большой батареей на 8800 мА*ч и стереодинамиками. Стоит такой смартфон от 1999 юаней или 25 тысяч рублей. Для сравнения, предыдущая модель стоила дешевле — от 1699 юаней.
Источник: MT
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