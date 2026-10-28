Лидер продаж смартфонов в Китае получил наследника: Huawei представила серию Enjoy 100

Компания Huawei представила линейку бюджетных смартфонов Enjoy 100. Как и в случае с весенней серией Enjoy 90, в неё вошли сразу три модели: базовая, Pro и Pro Max. Каждая из них отличается не только характеристиками и дизайном задней панели, но и, например, формой выреза.

Huawei Enjoy 100 Pro Max Автор: Huawei Источник: consumer.huawei.com

Так, самый простой Huawei Enjoy 100 получил 6,56″ IPS-дисплей с разрешением HD+, частотой 90 Гц и устаревшей «каплей» под фронтальную камеру. Прочие параметры тоже простые: чипсет Kirin 8000S, 128 или 256 ГБ встроенной памяти (количество оперативки компания не сообщает), передняя и задняя камеры на 13 и 8 МП, аккумулятор на 6100 мА*ч с 40-ваттной зарядкой и отсутствие NFC. Также, если верить изображениям, у смартфона нет своего мультимедийного динамика: звук во всех случаях идет через разговорный спикер. Зато смартфон поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Цена — от 1399 юаней или примерно 17 тысяч рублей.

Huawei Enjoy 100 Автор: Huawei Источник: consumer.huawei.com

Следующий по списку Huawei Enjoy 100 Pro получил чуть более мощный чипсет Kirin 8020A, а также версию с 512 ГБ памяти. В качестве дисплея используется 6,7″ OLED-матрица с разрешением FullHD+, частотой 120 Гц, защитой от мерцания и нетипичным для бюджетных моделей овальным вырезом. Сзади установлена 50-мегапиксельная камера с RYYB-сенсором, а спереди — селфи-модуль на 32 МП. Из других отличий можно выделить наличие ИК-порта и NFC. Цена — от 1799 юаней или около 22 тысяч рублей.

Huawei Enjoy 100 Pro Автор: Huawei Источник: consumer.huawei.com

Старший Huawei Enjoy 100 Pro Max является наследником модели Enjoy 90 Pro Max, которая нынешней весной стала лидером продаж на китайском рынке. Этот аппарат получил большой 6,84″ OLED-дисплей с разрешением 1.5K, а также большую «шайбу» под камеры, в которой, тем не менее, прячется всё тот же одинарный модуль на 50 МП. Селфи-камера на 8 МП прячется в обычном круглом вырезе. Модель процессора зависит от количества памяти: версии на 128 или 256 ГБ довольствуются урезанным Kirin 8020A, а вариант на 512 ГБ работает на базе полноценного Kirin 8020. Помимо этого, аппарат может похвастать большой батареей на 8800 мА*ч и стереодинамиками. Стоит такой смартфон от 1999 юаней или 25 тысяч рублей. Для сравнения, предыдущая модель стоила дешевле — от 1699 юаней.

Источник: MT