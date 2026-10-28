Лидер продаж смартфонов в Китае получил наследника: Huawei представила серию Enjoy 100

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Huawei представила линейку бюджетных смартфонов Enjoy 100. Как и в случае с весенней серией Enjoy 90, в неё вошли сразу три модели: базовая, Pro и Pro Max. Каждая из них отличается не только характеристиками и дизайном задней панели, но и, например, формой выреза.

Huawei Enjoy 100 Pro Max
Huawei Enjoy 100 Pro Max
Автор: Huawei Источник: consumer.huawei.com

Так, самый простой Huawei Enjoy 100 получил 6,56″ IPS-дисплей с разрешением HD+, частотой 90 Гц и устаревшей «каплей» под фронтальную камеру. Прочие параметры тоже простые: чипсет Kirin 8000S, 128 или 256 ГБ встроенной памяти (количество оперативки компания не сообщает), передняя и задняя камеры на 13 и 8 МП, аккумулятор на 6100 мА*ч с 40-ваттной зарядкой и отсутствие NFC. Также, если верить изображениям, у смартфона нет своего мультимедийного динамика: звук во всех случаях идет через разговорный спикер. Зато смартфон поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Цена — от 1399 юаней или примерно 17 тысяч рублей.

Huawei Enjoy 100
Huawei Enjoy 100
Автор: Huawei Источник: consumer.huawei.com

Следующий по списку Huawei Enjoy 100 Pro получил чуть более мощный чипсет Kirin 8020A, а также версию с 512 ГБ памяти. В качестве дисплея используется 6,7″ OLED-матрица с разрешением FullHD+, частотой 120 Гц, защитой от мерцания и нетипичным для бюджетных моделей овальным вырезом. Сзади установлена 50-мегапиксельная камера с RYYB-сенсором, а спереди — селфи-модуль на 32 МП. Из других отличий можно выделить наличие ИК-порта и NFC. Цена — от 1799 юаней или около 22 тысяч рублей.

Huawei Enjoy 100 Pro
Huawei Enjoy 100 Pro
Автор: Huawei Источник: consumer.huawei.com

Старший Huawei Enjoy 100 Pro Max является наследником модели Enjoy 90 Pro Max, которая нынешней весной стала лидером продаж на китайском рынке. Этот аппарат получил большой 6,84″ OLED-дисплей с разрешением 1.5K, а также большую «шайбу» под камеры, в которой, тем не менее, прячется всё тот же одинарный модуль на 50 МП. Селфи-камера на 8 МП прячется в обычном круглом вырезе. Модель процессора зависит от количества памяти: версии на 128 или 256 ГБ довольствуются урезанным Kirin 8020A, а вариант на 512 ГБ работает на базе полноценного Kirin 8020. Помимо этого, аппарат может похвастать большой батареей на 8800 мА*ч и стереодинамиками. Стоит такой смартфон от 1999 юаней или 25 тысяч рублей. Для сравнения, предыдущая модель стоила дешевле — от 1699 юаней.

Источник: MT

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Человек, влюблённый в технологии. Простым и понятным языком пишу о смартфонах, планшетах и прочих гаджетах.
По вопросам сотрудничества пишите на почту altmer1997@yandex.ru.
Мой Telegram-канал
Мой YouTube-канал
2efb
? 0 346 0
Автор Mobilkin Рейтинг +848.90
Блог Смартфоны и телефоны 832 11931 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Канат под улицей: как в 1873 году появились знаменитые трамваи Сан-Франциско

Ранним утром 2 августа 1873 года на Клей-стрит было почти пусто. В четыре часа небольшой вагон подошёл к верхней части одного из крутых сан-францисских склонов. Лошади перед ним не было,...

Обсерватория Веры Рубин открыла своего первого кандидата в карликовые планеты Солнечной системы: почему его не замечали 10 лет

В октябре 2026 года астрономы объявили об открытии крупного небесного тела на дальних окраинах Солнечной системы. Объект получил временное рабочее название 2026 ED138. Он обращается вокруг Солнца...

«Мелодия-106»: парадоксы первого в СССР музыкального центра первого класса

В 1978 году Рижский радиозавод имени Попова начал выпуск «Мелодии-106-стерео». В одном корпусе объединили радиоприёмник диапазонов ДВ, СВ, КВ I—III и УКВ, кассетную панель на венгерском ЛПМ,...

Обзор внешнего аккумулятора EcoFlow RAPID 25K (EF-HB-002): 170 Вт, PD 3.1 и информативный TFT-дисплей

EcoFlow RAPID Power Bank (модель EF-HB-002) позиционируется как высокомощный внешний аккумулятор для ноутбуков, планшетов и смартфонов. Заявленные параметры: ёмкость 25 000 мАч, суммарная выходная...

«Кольца, сережки, крестик есть?»: как за колбасу в СССР 1933 года отдали 98 тонн золота

Представьте магазин СССР 1933 года. За колбасу здесь просят золотое обручальное кольцо. Узнаем, как Торгсин выкачал 98 тонн золота у населения и построил Магнитку?

✦ ИИ  Как яблочный сок делают прозрачным — и почему одного сита недостаточно

Через стакан одного яблочного сока видно кухню, другой похож на жидкую яблочную мякоть. Разницу нельзя объяснить только тем, насколько мелким было сито. На производстве перед фильтрацией могут...