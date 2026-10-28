Moog представила усилители Model 112 и Model 210 для синтезаторов и драм-машин

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Компания Moog представила усилители Model 112 и Model 210, предназначенные для работы с синтезаторами, электронными клавишными инструментами и драм-машинами. Новинки получили полностью аналоговый тракт передачи сигнала, четырехканальный микшер и поддержку беспроводного соединения по протоколу Bluetooth.

Модель Model 112 оснащена динамиком низких частот диаметром 12 дюймов и высокачастотным излучателем, а выходная мощность системы составляет 440 Вт. Усилитель Model 210 использует два десятидюймовых динамика для воспроизведения низких частот при мощности 550 Вт и комплектуется съемными колесами для транспортировки. Оба устройства оборудованы трехполосным эквалайзером, микрофонным предусилителем на первом канале и балансными выходами для подключения к концертным акустическим системам.

Устройства выполнены в деревянных корпусах с виниловым покрытием и металлическими защитными уголками. Поставки оборудования уже начались, стоимость Model 112 составляет 799 долларов, а Model 210 оценили в 999 долларов.

Источник: soundonsound