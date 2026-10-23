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NASA выбрала компанию Inversion Space для исследования применения ее возвращаемого аппарата Arc в технологии аэрозахвата. Контракт предусматривает проработку возможной демонстрации маневра на орбите Земли, а не запуск к другой планете.

Аэрозахват позволяет замедлить космический аппарат при подлете к планете за счет одного управляемого прохода через ее атмосферу. Вместо большого количества топлива для торможения аппарат использует аэродинамические силы, чтобы перейти на орбиту.

Такой подход может уменьшить массу топлива, освободить место для научной аппаратуры, расширить выбор ракет-носителей и сократить время перелета. NASA рассматривает технологию для потенциальных будущих миссий, включая спутники связи у Марса и исследования Урана и Нептуна.

Аппарат Arc — маневренный возвращаемый космический корабль, который Inversion разрабатывает для быстрой доставки грузов с орбиты, гиперзвуковых испытаний и задач национальной безопасности. Он рассчитан на точный управляемый полет в атмосфере на гиперзвуковых скоростях.

В рамках контракта Inversion должна проработать дизайн возможной миссии, аэродинамику, анализ траекторий и параметры аппарата. Исследование рассчитано до 30 июня 2027 года; NASA указывает Центр Эймса как организацию, поддерживающую выполнение работ.

Контракт является фиксированной ценой на сумму 350 тысяч долларов. Это исследовательский этап: NASA пока не взяла на себя обязательств по запуску демонстрационной миссии, а конкретные сроки ее проведения не определены.

Ранее NASA Ames Research Center и Inversion уже заключали соглашения о поддержке разработки возвращаемой капсулы. Новый контракт расширяет направление: теперь речь идет о применении технологий входа в атмосферу для маневра у других планет.

Источник: Daily Galaxy