Нанопленка замедлила таяние ледника Дагу более чем на 80%

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| Новость | Наука и космос

Китайские исследователи испытали на леднике Дагу в провинции Сычуань биоразлагаемую радиационно-охлаждающую нанопленку. По данным команды, покрытие снизило таяние льда на обработанных участках более чем на 80%, а высота ледяной поверхности на части экспериментальной зоны выросла на 10 см за шесть лет.

Эксперимент проходит на леднике № 17 — крупнейшем отдельном леднике района Дагу площадью около 0,17 км². С 2022 года ученые из Нанкинского университета уложили на него почти 10 000 м² нанопленки.

Покрытие устанавливают ежегодно в мае, до начала основного летнего сезона таяния. В конце сентября, перед началом снегопадов, материал полностью снимают. Часть пленки можно извлечь и использовать повторно.

Автор: Courtesy of Nanjing University research team Источник: www.globaltimes.cn

Принцип похож на укрытие мороженого одеялом: пленка отражает часть солнечного излучения и уменьшает теплообмен между поверхностью льда и приземным воздухом. В результате меньше энергии поступает к леднику, и таяние замедляется.

Материал является биоразлагаемым и, по словам исследователей, не загрязняет окружающую среду. Команда продолжает улучшать покрытие, чтобы повысить его эффективность и сохранить экологическую безопасность.

Ранее, в 2020 году, группа Ван Фэйтэна из Северо-Западного института экологии и ресурсов Китайской академии наук испытывала на Дагу белое геотекстильное полотно. Оно уменьшило таяние примерно на 70%, а потери льда — до одного метра на обработанной территории.

Новая нанопленка стала развитием этого подхода. В других странах, включая Швейцарию, также испытывают защитные покрытия для ледников, однако некоторые из них используют шерстяные одеяла вместо современных пленок.

Ученые подчеркивают, что такие меры могут лишь замедлить таяние, но не устраняют его главную причину — потепление климата. Для крупных и труднодоступных ледников практическое применение покрытий ограничено, а в некоторых случаях более эффективным может оказаться искусственное увеличение альбедо поверхности за счет искусственного снегопада.

По данным ООН, с 2000 по 2023 год более 215 000 мировых ледников в среднем теряли по 273 млрд тонн льда в год. Темп таяния в 2012-2023 годах вырос на 36% по сравнению с предыдущим десятилетием.

Источник: Global Times

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