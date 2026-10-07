На МКС испытают робота с двумя автономными руками: испытания начнутся в 2027 году

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| Новость | Наука и космос

Американский стартап Orbital Robotics из Сиэтла объявил о планах отправить на МКС собственные роботизированные манипуляторы и установить их на свободно летающую платформу Astrobee, которая уже используется NASA на борту станции. В будущем такая технология может использоваться для захвата, обслуживания и модернизации спутников прямо на орбите.

Автор: SpaceX Источник: www.pexels.com

Отправка манипуляторов запланирована на третий квартал 2027 года — это уменьшенные версии руки ORA-A, которую компания разрабатывает в своей лаборатории. После установки пройдут три отдельные демонстрации с интервалом примерно в месяц. Демонстрация финансируется самой компанией Orbital Robotics.

Astrobee — небольшой автономный робот NASA, способный свободно перемещаться внутри станции без рельсов и физического крепления. Первый из трёх таких аппаратов прибыл на МКС ещё в 2019 году и до этого уже участвовал в экспериментах по захвату объектов в невесомости.

Слева изображен свободно летающий робот Astrobee, оснащенный руками Orbital Robotics. Справа астронавт NASA Megan McArthur демонстрирует трёх Astrobee на борту МКС
Слева изображен свободно летающий робот Astrobee, оснащенный руками Orbital Robotics. Справа астронавт NASA Megan McArthur демонстрирует трёх Astrobee на борту МКС
Автор: GeekWire Источник: cdn.geekwire.com

Но прежние тесты касались в основном сближения и слежения за целью — новая демонстрация должна показать, способен ли свободно летающий робот ещё и физически работать с объектом: удерживать его и выполнять операции манипуляторами.

Если испытания пройдут успешно, технология может лечь в основу будущих сервисных роботов, которые смогут подлетать к спутникам, захватывать их и проводить обслуживание или устанавливать новое оборудование — то есть выполнять работу, для которой сейчас нужно участие астронавтов.

Демонстрация на МКС должна прежде всего подтвердить, что робот с автономными руками способен безопасно работать в условиях микрогравитации. Следующим шагом может стать отправка подобной системы уже не в лабораторный модуль станции, а к настоящему работающему спутнику.

Источник: GeekWire

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