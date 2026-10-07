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Американский стартап Orbital Robotics из Сиэтла объявил о планах отправить на МКС собственные роботизированные манипуляторы и установить их на свободно летающую платформу Astrobee, которая уже используется NASA на борту станции. В будущем такая технология может использоваться для захвата, обслуживания и модернизации спутников прямо на орбите.

Отправка манипуляторов запланирована на третий квартал 2027 года — это уменьшенные версии руки ORA-A, которую компания разрабатывает в своей лаборатории. После установки пройдут три отдельные демонстрации с интервалом примерно в месяц. Демонстрация финансируется самой компанией Orbital Robotics.

Astrobee — небольшой автономный робот NASA, способный свободно перемещаться внутри станции без рельсов и физического крепления. Первый из трёх таких аппаратов прибыл на МКС ещё в 2019 году и до этого уже участвовал в экспериментах по захвату объектов в невесомости.

Слева изображен свободно летающий робот Astrobee, оснащенный руками Orbital Robotics. Справа астронавт NASA Megan McArthur демонстрирует трёх Astrobee на борту МКС Автор: GeekWire Источник: cdn.geekwire.com

Но прежние тесты касались в основном сближения и слежения за целью — новая демонстрация должна показать, способен ли свободно летающий робот ещё и физически работать с объектом: удерживать его и выполнять операции манипуляторами.

Если испытания пройдут успешно, технология может лечь в основу будущих сервисных роботов, которые смогут подлетать к спутникам, захватывать их и проводить обслуживание или устанавливать новое оборудование — то есть выполнять работу, для которой сейчас нужно участие астронавтов.

Демонстрация на МКС должна прежде всего подтвердить, что робот с автономными руками способен безопасно работать в условиях микрогравитации. Следующим шагом может стать отправка подобной системы уже не в лабораторный модуль станции, а к настоящему работающему спутнику.

Источник: GeekWire