Млечный Путь собрался из тысяч галактик: суперкомпьютер смоделировал первые 2 млрд лет его истории

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| Новость | Наука и космос

Млечный Путь мог сформироваться из тысяч небольших галактик, которые постепенно сливались друг с другом в первые 2 млрд лет после Большого взрыва. Воспроизвести этот процесс помогла серия компьютерных симуляций MEGATRON, созданная международной командой астрофизиков под руководством исследователей из Чикагского университета. Расчёты на суперкомпьютерах заняли три года и позволили проследить, как из первичного газа возникали первые звёзды, галактики и более сложные космические структуры.

Автор: grok Источник: grok.com

Модель охватывает период от 180 млн до 2 млрд лет после Большого взрыва. В начале этого интервала Вселенная ещё не содержала звёзд и галактик, а пространство заполнял первичный газ. Позже зажглись первые звёзды, а после их гибели вещество обогатилось углеродом, кислородом, железом и другими тяжёлыми элементами. Из этого материала формировались новые поколения звёзд и планет.

Разработка MEGATRON важна ещё и тем, что позволяет сравнивать расчётные галактики с реальными объектами, которые наблюдает космический телескоп «Джеймс Уэбб». Модель рассчитывает не только развитие газа и звёзд, но и спектры излучения галактик. Это помогает проверить, насколько хорошо современные теории объясняют необычно яркие древние галактики и другие объекты ранней Вселенной, обнаруженные телескопом.

Источник: Чикагский университет

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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