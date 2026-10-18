Представлен Shanling SM50: стриминговый декодер-предусилитель с ЦАПом ES9039Q2M

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Компания Shanling вывела на рынок комбинированный SM50 — медиаплеер, декодер и усилитель для наушников в одном блоке. Розничная цена установлена на 2698 юаней, стартовая — 2598 юаней.

Автор: Shanling Источник: www.ithome.com

Прибор совмещает несколько функций: сетевое стриминговое воспроизведение, проигрывание локальных файлов, приём Bluetooth, режим USB-ЦАП, цифровое декодирование, наушниковый усилитель и предусилитель с линейным выходом. В основе — ЦАП ES9039Q2M. Для наушников отведены два выхода: 3,5 мм отдаёт 182 мВт на 32 Ом, балансный 4,4 мм — 700 мВт на 32 Ом; коэффициент усиления переключается между низким и высоким.

Набор интерфейсов обширен. По входу работают стриминг, Bluetooth, локальные и сетевые источники, а также USB-режим ЦАП. Цифровой выход реализован через USB и коаксиал, аналоговый — через RCA и XLR. Сеть — проводной Ethernet плюс двухдиапазонный Wi-Fi 2,4/5 ГГц. Радиомодуль Bluetooth 5.2 с двумя антеннами распознаёт кодеки LDAC, aptX, aptX HD, AAC и SBC.

Дисплей — сенсорный, диагональю 4,5 дюйма и разрешением 1080 x 1920. Габариты корпуса — 188 x 205 x 53 мм, масса около 1,7 кг. Внешность — алюминиевый корпус со стеклянной вставкой, палитра из чёрного и серебристого. Управлять устройством можно тремя способами: с экрана, через физическую ручку или из фирменного приложения.

Источник: IThome

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Автор pro_gadget   Рейтинг +117.90
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