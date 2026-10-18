Agility Robotics оснастила новое поколение человекоподобного робота Digit 5 аккумуляторной технологией Nyobolt, чтобы тот проводил больше времени на смене, занимаясь перемещением товаров, и меньше — на зарядной станции. Цель — свыше 20 часов полезной работы в сутки.

Показатели новой системы заметно отличаются от предшественницы: Digit 5 даёт соотношение «работа/заряд» 10:1, тогда как у Digit 4 оно составляло 2:1. Иными словами, за девять минут на подзарядке робот набирает запас на полтора часа непрерывной деятельности. По планам компании, испытания машин с этой батареей начнутся в первой половине 2027 года; целевые клиенты — производственные, складские и логистические предприятия.

Директор по развитию бизнеса Agility Даниэль Диез пояснил, что возможность робота работать без простоев напрямую повышает отдачу роботизированных парков: «Для наших клиентов способность Digit продолжать работу сама по себе является коммерческой ценностью». По его словам, более 20 часов продуктивной работы за 24 часа — это больше двух полных смен, что меняет экономику развёртывания парка гуманоидов. «Технология сверхбыстрой зарядки Nyobolt помогла нам достичь этой цели и является ключевым фактором масштабного внедрения Digit 5», — добавил он.

Глава и сооснователь Nyobolt Сай Шиваредди рассказал, что выбор пал на их технологию, поскольку Digit 5 требует высокой отдачи от компактной и лёгкой батареи без потери надёжности. По его оценке, Agility задаёт жёсткие требования к аккумуляторам в реальных условиях складов и заводов, а партнёрство показывает, на что способны батареи сверхбыстрой зарядки, спроектированные под физический ИИ. Обе компании полагают, что сокращение времени подзарядки расширит рабочие циклы и позволит брать более интенсивные непрерывные задачи. Ёмкость батареи и данные о её сроке службы в объявлении не раскрыты.

Agility ранее показала Digit 5 как первого гуманоида, спроектированного для безопасной работы рядом с людьми в промышленных масштабах. После старта испытаний в первой половине 2027-го поставки, как ожидается, будут наращиваться в течение последующих 6-9 месяцев. Параллельно компания готовится к выходу на биржу: она объединяется с Churchill Capital Corp XI, сделку рассчитывают закрыть в четвёртом квартале 2026 года, а объединённая структура сохранит имя Agility Robotics и будет торговаться на Nasdaq под тикером AGLT.

Источник: IThome