DyedBro выпустила защиту велосипедных рам Neo с 100-микронным покрытием

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Компания DyedBro представила серию Neo — защитные накладки для рам горных и гравийных велосипедов с нанесённой графикой. Производитель переработал материал, сделав его более гибким, чтобы плёнка лучше повторяла сложные изгибы современных рам и меньше собиралась в складки при установке. За защиту поверхности отвечает ламинирующий слой толщиной 100 мкм.

Автор: DyedBro Источник: bikerumor.com

Покрытие должно предохранять лакокрасочное покрытие от царапин, ударов камней, песка и грязи. Его наносят с помощью нагрева, благодаря чему материал принимает форму трубок и других элементов рамы. DyedBro также заявляет об устойчивости к ультрафиолету, влаге и частой мойке. Для печати рисунков используют краски на водной основе, а защитный ламинат предохраняет изображения от истирания.

Для гравийных велосипедов предусмотрен комплект из 12 элементов массой 46 г. Он закрывает верхнюю и нижнюю трубы, перья вилки, верхние и нижние перья заднего треугольника. Версия для горных велосипедов и электровелосипедов весит 48 г и состоит из восьми деталей. Она рассчитана на более крупные трубы и повышенные нагрузки при езде по пересечённой местности.

В линейке для гравийных велосипедов доступны три варианта оформления, для MTB и eMTB — 13. Большинство комплектов стоят 70 долларов, отдельные версии для гравийных моделей — 73 доллара. Продажи уже начались.

Источник: bikerumor

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