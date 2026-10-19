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В середине ноября 2026 года на предрассветном небе можно будет увидеть Меркурий, Венеру, Марс и Юпитер. Наиболее заметным событием станет сближение Марса и Юпитера 15-16 ноября, когда их видимое расстояние сократится примерно до 1,2 градуса.

Планеты не выстроятся в идеально прямую линию: они образуют широкую диагональ над юго-восточным горизонтом в Северном полушарии. Такое расположение связано с тем, что орбиты планет лежат примерно в одной плоскости, поэтому с Земли они обычно видны вдоль эклиптики.

Меркурий окажется ниже всех и потребует свободного горизонта: его нужно искать незадолго до восхода Солнца. Выше расположится яркая Венера, а еще выше — Марс и Юпитер. Все четыре планеты теоретически можно увидеть невооруженным глазом, но Меркурий будет наиболее сложной целью из-за низкой высоты над горизонтом.

Главным событием станет соединение Марса и Юпитера. Момент их максимального сближения ожидается 16 ноября в 02:04 UTC, когда планеты разделят около 1 градуса 11 минут дуги. Накануне, 15 ноября в 02:42 UTC, они пройдут соединение по прямому восхождению на расстоянии около 1 градуса 14 минут.

Марс и Юпитер будут находиться в созвездии Льва рядом с Регулом — самой яркой звездой этого созвездия. Юпитер будет заметно ярче и выглядеть как ровная белая точка, тогда как Марс сохранит более теплый красноватый оттенок.

Для наблюдения рекомендуется выйти за 45-60 минут до восхода Солнца и смотреть на юго-восток при ясном небе. Сначала проще найти высоко расположенные Марс и Юпитер, затем спуститься взглядом к Венере и Меркурию у горизонта. Бинокль может помочь различить объекты, однако направлять оптику в сторону восходящего Солнца опасно.

Сближение является видимым эффектом: Марс и Юпитер останутся разделенными сотнями миллионов километров в пространстве. Их близость на небе объясняется положением наблюдателя на Земле, а не реальным столкновением или физическим контактом планет.

Источник: Daily Galaxy