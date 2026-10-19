Меркурий, Венера, Марс и Юпитер появятся вместе на утреннем небе

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

В середине ноября 2026 года на предрассветном небе можно будет увидеть Меркурий, Венеру, Марс и Юпитер. Наиболее заметным событием станет сближение Марса и Юпитера 15-16 ноября, когда их видимое расстояние сократится примерно до 1,2 градуса.

Планеты не выстроятся в идеально прямую линию: они образуют широкую диагональ над юго-восточным горизонтом в Северном полушарии. Такое расположение связано с тем, что орбиты планет лежат примерно в одной плоскости, поэтому с Земли они обычно видны вдоль эклиптики.

Меркурий окажется ниже всех и потребует свободного горизонта: его нужно искать незадолго до восхода Солнца. Выше расположится яркая Венера, а еще выше — Марс и Юпитер. Все четыре планеты теоретически можно увидеть невооруженным глазом, но Меркурий будет наиболее сложной целью из-за низкой высоты над горизонтом.

Автор: macrovector Источник: www.magnific.com

Главным событием станет соединение Марса и Юпитера. Момент их максимального сближения ожидается 16 ноября в 02:04 UTC, когда планеты разделят около 1 градуса 11 минут дуги. Накануне, 15 ноября в 02:42 UTC, они пройдут соединение по прямому восхождению на расстоянии около 1 градуса 14 минут.

Марс и Юпитер будут находиться в созвездии Льва рядом с Регулом — самой яркой звездой этого созвездия. Юпитер будет заметно ярче и выглядеть как ровная белая точка, тогда как Марс сохранит более теплый красноватый оттенок.

Для наблюдения рекомендуется выйти за 45-60 минут до восхода Солнца и смотреть на юго-восток при ясном небе. Сначала проще найти высоко расположенные Марс и Юпитер, затем спуститься взглядом к Венере и Меркурию у горизонта. Бинокль может помочь различить объекты, однако направлять оптику в сторону восходящего Солнца опасно.

Сближение является видимым эффектом: Марс и Юпитер останутся разделенными сотнями миллионов километров в пространстве. Их близость на небе объясняется положением наблюдателя на Земле, а не реальным столкновением или физическим контактом планет.

Источник: Daily Galaxy

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 292 0
Автор TanyaSTS Рейтинг +552.70
Блог Наука и космос 239 9068 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Куда пропала «картинка в картинке» в телевизорах, хотя экраны стали больше

На некоторых старых телевизионных пультах была кнопка PIP. Нажимаешь её — и поверх основной передачи появляется маленькое окно с другим каналом. Можно смотреть фильм и одновременно...

Они правили морями задолго до динозавров, но их ближайший родственник — морской червь: от кого произошли первые панцирные животные?

Более пятисот миллионов лет назад, в начале кембрийского периода, на планете произошел резкий скачок биологического разнообразия. В океанах появились практически все современные типы многоклеточных...

Чувствуют ли кошки стресс хозяина: ученые выяснили, как питомцы реагируют на наши гормоны

Взаимодействие человека и домашних животных привлекает внимание биологов уже несколько десятилетий. Однако подавляющая часть накопленных научных данных касается собак. Исследования неоднократно...

Зачем на советских усилителях была кнопка „Тонкомпенсация“ и когда её стоило нажимать

Стоило вечером убавить громкость, и знакомая запись словно теряла часть звучания. Голос оставался хорошо различимым, а бас становился слабее, ударные — менее выразительными. Нажатие...

На статуях Терракотовой армии нашли 79 отпечатков пальцев: кто создавал глиняную армию императора

Весной 1974 года крестьяне, копавшие колодец недалеко от китайского города Сиань, наткнулись на твердые обожженные черепки и глиняные головы. Вскоре на это место прибыли археологи. Так начались...

Карболит: куда исчезла знаменитая чёрная пластмасса СССР, из которой делали практически всё

В СССР из карболита делали корпуса радиоприёмников, выключатели, электрические вилки, ручки кастрюль и множество других бытовых вещей. Эти вещи служили десятилетиями и до сих пор встречаются в...