Марсоход NASA за 5 лет проехал по Марсу столько же, сколько предшественник за 15

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Марсоход Perseverance установил рекорд дальности передвижения среди всех аппаратов, работавших на поверхности других небесных тел. 11 октября 2026 года его одометр достиг 45,22 км — немного больше прежнего достижения другого марсохода NASA, Opportunity, который проехал 45,16 км. Perseverance преодолел эту дистанцию примерно за пять с половиной лет, тогда как его предшественнику потребовалось почти 15 лет.

Автор: NASA Источник: www.futura-sciences.com

Рекорд стал возможен в том числе благодаря системе автономной навигации AutoNav. Она анализирует изображения местности, строит трёхмерную карту препятствий и помогает выбирать безопасный маршрут без постоянных указаний с Земли. С помощью AutoNav Perseverance проехал более 90% своего пути. У Opportunity на автономную навигацию пришлось около 5% пробега.

За один марсианский день Perseverance способен преодолеть до 412 м. При оценке окружающей местности его программное обеспечение обрабатывает около 600 тыс. точек измерений за один обзор, тогда как первый марсоход NASA Sojourner использовал всего 20. Во время рекордного заезда 11 октября Perseverance проехал 91,31 м, превысив прежнее достижение Opportunity.

NASA рассчитывает продолжить эксплуатацию марсохода как минимум в ближайшие годы: агентство одобрило первое продление его миссии, которая должна продолжаться примерно до конца 2028 года. Сейчас Perseverance исследует район у западного края кратера Езеро, где учёные ищут следы древних гидротермальных систем. Марсоход уже собрал 29 образцов горных пород и грунта, которые помогут изучить геологическую историю Марса и условия, потенциально пригодные для существования микробной жизни в прошлом.

Источник: NASA

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +93.40
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