Инженеры компании Atomic-6 протестировали композитный экран Space Armor для защиты от космического мусора, обстреляв его снарядами на скорости 7,2 километра в секунду. Испытания показали, что материал способен останавливать летящие со скоростью 25 910 километров в час микрометеориты и обломки, что открывает перспективы для его применения в скафандрах при работе в открытом космосе.

Тестирование организовали на базе Техасского университета A&M. Перед баллистическим манекеном компании Ballistic Dummy Lab, структура которого повторяет плоть и кости человека, установили облегченную шестиугольную плитку Space Armor Lite. Эта космическая броня выполнена из композитов — искусственно созданных неоднородных материалов, сочетающих легкость и высокую плотность. По мишени произвели выстрел трехмиллиметровым алюминиевым шаром. Осмотр после удара подтвердил целостность манекена и отсутствие вздутий или разломов на тыльной стороне защитной плитки.

Во второй части теста при тех же углах и дистанции композит заменили на четырехмиллиметровый лист сплошного алюминия. Параметры металла рассчитали по баллистическим уравнениям НАСА, определяющим предел прочности обшивки космических аппаратов. При попадании шарика алюминиевая броня дала внутренний скол: от обратной стороны пластины отделились острые фрагменты и поразили манекен. В физике этот процесс называют тыльным отслоением, когда броня не пробивается насквозь, но сама становится источником поражающих осколков.

По словам главы компании Atomic-6 Тревора Смита и экс-командира Международной космической станции Криса Хадфилда, проблема орбитального мусора требует новых решений для безопасности астронавтов. Вес квадратного метра материала Space Armor Lite составляет 14 килограммов. Чтобы интегрировать его в существующие скафандры, потребуются дополнительные тесты. Текущий эксперимент проводился на неподвижном торсе без учета подвижности суставов, работы компрессионного белья и способности материала удерживать внутреннее давление воздуха после удара. Кроме того, новинку еще не сравнивали напрямую с классическими щитами Уиппла — разнесенными металлическими экранами, которые сейчас гасят энергию ударов на МКС.

Следующим этапом проверок станет отстрел изогнутых панелей, повторяющих анатомию плеч и груди астронавта, а также тесты в термовакуумных камерах, воспроизводящих холод, жару и безвоздушную среду космоса. В качестве защиты спутников испытания Space Armor в реальных условиях уже начались: в прошлом месяце ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX доставила на орбиту космический аппарат Starburst-1, оснащенный этой броней.

Источник: interestingengineering