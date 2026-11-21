Google разрабатывает новую функцию для Android, которая позволит использовать один номер телефона сразу на двух смартфонах. Перекладывать SIM-карту из одного устройства в другое не потребуется: мобильная связь будет автоматически переходить на тот аппарат, которым в данный момент пользуется владелец.

На подготовку такой возможности указывают найденные в коде приложения Google SIM Manager упоминания Android Fast Switch. На них обратили внимание специалисты Android Authority. Согласно описанию, оба смартфона должны быть привязаны к одной учетной записи Google. Один из них будет основным, второй — дополнительным. При разблокировке любого из устройств подключение к мобильной сети автоматически переключится на него.

По принципу работы разработка Google напоминает функцию iPhone Handoff, появившуюся в iOS 27. Она также позволяет нескольким смартфонам использовать один номер и общий тарифный план. В результате владелец может свободно переходить с одного аппарата на другой, не переставляя SIM-карту.

При этом неизвестно, будет ли использование функции бесплатным. Также пока нет информации о том, какие операторы связи будут поддерживать новую разработку.

Неясно и то, ограничится ли компания смартфонами Pixel или предложит функцию другим производителям Android-устройств. Само название функции указывает на возможность более широкого распространения, однако официального подтверждения этому пока нет.

Компания пока не объявляла о запуске новой технологии. Обнаружение соответствующих упоминаний в программном коде говорит о том, что компания готовит такую возможность, но до ее появления на смартфонах может пройти еще несколько месяцев.

Источник: Phonearena