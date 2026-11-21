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Смарт-часы Amazfit получили возможность отображать уровень глюкозы во время тренировок. Новая функция реализована с помощью программного пакета GlucoseX и рассчитана прежде всего на людей с диабетом, которым важно следить за изменением показателей во время физических нагрузок.

Во время занятий спортом уровень сахара может снижаться. Для людей, использующих инсулин, это особенно опасно, поскольку сильное падение глюкозы способно привести к гипогликемии. Поэтому своевременное получение информации о показателях помогает контролировать состояние и при необходимости менять интенсивность тренировки.

Сами часы не измеряют уровень глюкозы. Для этого по-прежнему необходим отдельный датчик CGM, который передает информацию через приложение на смартфоне. Программа использует полученные данные и выводит их на экран часов. Пользователь может увидеть текущее значение, проследить за его изменением и посмотреть историю измерений. Отдельная версия программы предназначена для использования непосредственно во время тренировок.

Решение поддерживает системы мониторинга Dexcom и Libre, а также работает с несколькими моделями часов бренда, включая Cheetah 2 Pro и T-Rex 3 Pro. Для передачи информации необходимо, чтобы приложение CGM на смартфоне оставалось активным в фоновом режиме.

Разработчик GlucoseX отдельно предупреждает об ограничениях программы. Она не имеет статуса сертифицированного медицинского устройства, поэтому отображаемые на часах показатели нельзя считать полноценной заменой медицинским средствам контроля. Приложение предназначено только для дополнительного просмотра информации с датчика CGM.

Источник: Notebookcheck