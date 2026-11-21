На витринах российских магазинов появился кнопочный телефон Xenium L728, оборудованный сменным накопителем энергии и собственным зарядным пьедесталом. Покупка этого средства связи обойдется дешевле трех тысяч рублей.

Конструкторы избавили владельцев новинки от необходимости регулярно соединять гнездо аппарата со штекером провода. Вместо этого в набор включена стационарная док-станция — настольная опора с токоведущими выступами, куда трубка просто ставится вертикально после окончания беседы. Сам элемент питания внутри корпуса рассчитан на тысячу семьсот миллиампер-часов (единица электрической емкости) и сделан съемным для быстрой ручной замены. На одной заправке изделие способно продержаться без розетки двадцать один день в ожидании вызова или обеспечить тринадцать часов голосового общения.

Экономия заряда достигается за счет применения платформы RTOS — узкоспециализированной операционной системы, лишенной сложного оформления и фоновых служб. Текстовое меню отображается на цветном полотне диагональю 7,1 сантиметра. Этот дисплей построен на жидких кристаллах с активным управлением (технология TFT) и формирует картинку из двухсот сорока точек по ширине и трехсот двадцати по высоте. Габариты самого корпуса с раздельными клавишами составляют 14,23 сантиметра в длину, 5,6 сантиметра в ширину и 1,57 сантиметра в глубину при общем весе сто восемнадцать граммов.

Радиочасть Xenium L728 рассчитана на одновременное обслуживание двух сим-карт и улавливает волны сетей второго, третьего и четвертого поколений. При наличии покрытия 4G звонки идут через надстройку VoLTE, которая переводит голос в чистый цифровой поток без потери разборчивости речи.

Передача звука на беспроводные наушники организована через передатчик Bluetooth пятой версии. Для ловли станций встроенным FM-радиоприемником в специальное отверстие нужно подключить проводную гарнитуру, чей кабель работает уловителем эфирных волн. Внутренний проигрыватель читает музыкальные дорожки с добавочных пластинок памяти microSD вместимостью до тридцати двух гигабайт. Также в оснащении телефона Xenium L728 с ценой до трех тысяч рублей числятся диодный излучатель света, часы с будильником, арифметический счетчик и простая камера на триста тысяч пикселей для фиксации бытовых сведений.

Источник: 4pda