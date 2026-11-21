HMD готовит смартфон с камерой, которая должна вернуть на рынок легендарное имя PureView. На задней панели новинки разместили четыре модуля, включая объектив с прямоугольной оптической конструкцией, похожий на перископический телеобъектив. Но самая неожиданная деталь обнаружилась прямо внутри круглого блока камер — надпись Schneider-Kreuznach Optics.

Устройство показали в коротком тизере, который сотрудник HMD разместил на корпоративном форуме. В начале ролика появляется название PureView, а затем демонстрируется задняя панель смартфона с крупным круглым модулем и вытянутой светодиодной вспышкой. Судя по маркировке, HMD может привлечь к разработке камеры немецкого производителя оптики Schneider-Kreuznach. Однако характер сотрудничества пока не раскрывается.

Для PureView это возвращение после семилетнего перерыва. Последним смартфоном с этим названием стала Nokia 9 PureView 2019 года с пятью основными камерами, разработанными при участии Zeiss. Ещё раньше, в 2012 году, Nokia 808 PureView получила 41-мегапиксельный сенсор, став одним из самых заметных камерофонов своего времени. Теперь HMD, которая в 2026 году отмечает десятилетие, похоже, готовит новую попытку закрепиться в сегменте смартфонов с продвинутой фотосъёмкой.

Пока компания не раскрыла разрешение сенсоров, возможности оптического увеличения, процессор и стоимость аппарата. Неизвестно и то, будет ли Schneider-Kreuznach отвечать за всю систему камер или только за отдельные объективы. Сотрудник HMD обещает скорый выход устройства, но точная дата презентации не объявлена.

Источник: gizmochina