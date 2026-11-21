Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Zippo анонсировала фонарь ZipLight Flashlight Insert для корпусов классических зажигалок. Это вставной блок: на месте топливного бачка, фитиля и кремня в нём стоят аккумулятор и светодиод, поэтому огня в такой зажигалке больше нет. Продажи начнутся 1 декабря, сам корпус в комплект не входит. Название не новое: в 1990-е Zippo уже делала карманный фонарь ZipLight, теперь компания возвращает его в новом виде.

По данным Zippo, у фонаря три режима: высокий, низкий и стробоскоп. На высоком яркость достигает 140 люмен, а луч бьёт на 68 метров. Заряда хватает до четырёх часов работы, на зарядку по USB-C уходит 90 минут.

Крышка по-прежнему откидывается одним пальцем, а фирменный щелчок остаётся механическим. Блок встаёт в классические корпуса Zippo, но не подходит к Slim, Armor и 1935 Replica.

Стоить ZipLight будет 24,95 доллара.

Источник: Zippo