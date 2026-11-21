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Новый электропривод ZF раскручивает двигатель до 30 000 об/мин, но занимает почти на четверть меньше места и весит на 25% меньше сопоставимой установки. Ещё один результат — сокращение массы магнитов вдвое. Разработку High Revolution Drive немецкая компания представила для электромобилей мощностью до 200 кВт.

Секрет не только в высоких оборотах. При одинаковой мощности быстро вращающемуся электромотору требуется меньший крутящий момент, поэтому инженеры смогли уменьшить ротор и сам двигатель. Обороты на колёсах компенсирует двухступенчатый редуктор с передаточным отношением 18:1. Для сравнения, прежний привод ZF SELECT работает на частоте до 18 000 об/мин.

В представленном исполнении установка выдаёт 200 кВт (272 л. с.) и обеспечивает крутящий момент 3500 Н·м на колёсах. Электромотор, инвертор и трансмиссия объединены в один модуль. При этом КПД достигает почти 93% — столько же, сколько у сопоставимого привода SELECT. Конструкция рассчитана на электрические архитектуры с напряжением 400 и 800 В.

Главная инженерная проблема — шум и вибрации, которые возрастают при таких скоростях вращения. ZF пришлось согласовать работу двигателя, подшипников и зубчатых передач, чтобы высокие обороты не обернулись потерей акустического комфорта. Компания уже ведёт переговоры с несколькими автопроизводителями, а серийный выпуск High Revolution Drive планирует начать до 2030 года.

Источник: zf.com