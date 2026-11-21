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Компания ELAC анонсировала новую двухполосную акустическую систему Debut Reference 3.0 DBR63. Модель пришла на смену DBR62 и получила обновленные динамики, переработанный корпус и несколько вариантов оформления.

Одно из главных изменений коснулось высокочастотного излучателя. Вместо мягкого купола, использовавшегося в предыдущей модели, производитель установил алюминиевый твитер диаметром 1 дюйм. Он дополнен волноводом и фазовым корректором, которые помогают согласовать его работу с остальными динамиками.

Также разработан новый 6,5-дюймовый низкочастотный динамик с диффузором из арамидного волокна. По информации компании, такая конструкция повышает жесткость излучателя и уменьшает нежелательные резонансы. В результате должно улучшиться воспроизведение средних и низких частот.

В конструкции сохранен фронтальный фазоинвертор с двумя выходами. Благодаря такому решению колонки можно устанавливать ближе к стене, не ограничиваясь размещением в глубине комнаты. Корпус изготовлен из МДФ, имеет закругленные края и получил декоративную верхнюю панель из искусственной кожи с прострочкой.

Для новинки предусмотрено несколько вариантов отделки, включая черный, белый, зеленый и цвет ореха. Рекомендуемая мощность подключаемого усилителя составляет от 20 до 140 Вт.

Новинка уже доступна для предварительного заказа в магазине Crutchfield по цене 900 долларов за пару. Полноценные продажи начнутся 26 декабря.

Источник: Ecoustics