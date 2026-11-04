Колонизаторы Марса столкнутся с проблемой мелких частиц пыли на Красной планете

Последние исследования марсианской пыли указывают на реальный риск для людей, планирующих полеты на планету. Частицы, плавающие в марсианской атмосфере, могут проникать в тела и даже в мозг астронавтов.

Исследователи провели тщательный анализ марсианской пыли на основе данных, предоставленных марсоходом Perseverance («Персеверанс»). Самым важным открытием стало определение размера и состава пыли, которая, хотя и не такая острая, как лунный реголит, может представлять серьезную угрозу для здоровья человека. Марсианская пыль не такая шероховатая и не вызывает аллергических реакций, как лунная, но её гладкость и микроскопический размер могут представлять проблему во время исследования Красной планеты.

Группа учёных исследовала образцы на предмет потенциальной опасности. Они обнаружили, что ультрамелкие частицы марсианской пыли способны проникать в организм через дыхательную систему. Более того, размер частиц позволяет им проникать в кровоток и даже преодолевать гематоэнцефалический барьер. Эти свойства могут представлять серьёзную угрозу для здоровья астронавтов.

Авторы исследования подчёркивают, что размер частиц — не единственный фактор, определяющий их вредность. Не менее важен химический состав марсианской пыли, в которой были обнаружены токсичные вещества, такие как перхлораты, железо и сера. Эти элементы, даже в небольших количествах, могут оказывать вредное воздействие на организм человека при длительном воздействии.

Ученые подчеркивают, что проблемы, связанные с пылью, не являются чем-то новым для межпланетных исследований. Пыль представляла собой серьезное препятствие в предыдущих миссиях. Например, прибор InSight вышел из строя из-за осаждения частиц на его солнечных панелях. «Мы знаем, что пыль будет проблемой, но мы можем подготовиться к этому и справиться с этим», — отметил Скотт ВанБоммель из Вашингтонского университета.

Среди рассматриваемых решений — инновационные технологии, предназначенные для предотвращения контакта астронавтов с пылью. К ним относятся использование самоочищающихся материалов и струй жидкого азота, которые могли бы удалять опасные частицы из скафандров до входа на базу.

Результаты исследования значительно углубляют понимание угроз, с которыми могут столкнуться экипажи будущих марсианских миссий. По мнению авторов исследования, решение проблемы пыли должно стать приоритетом для всех, кто планирует долгосрочное присутствие человека на Красной планете.

Источник: WashU