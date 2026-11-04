Инсайдер рассказал про юбилейный iPhone Pro: новый экран и старая его проблема

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Компания Apple готовит глобальное обновление дизайна для моделей iPhone Pro, приуроченное к 20-летнему юбилею смартфона. Однако, вопреки ранним слухам, мечта пользователей о дисплее без единого выреза пока останется нереализованной. Об этом сообщил авторитетный инсайдер под ником Digital Chat Station в китайской социальной сети Weibo.

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По данным источников, в рамках юбилейного редизайна флагманские смартфоны Apple получат экран, загнутый со всех четырех сторон. Такое решение должно создать визуальный эффект полного отсутствия рамок. Ранее предполагалось, что компания также полностью откажется от интерактивного выреза Dynamic Island, спрятав датчики под экран.

Тем не менее, отвечая на вопросы пользователей о будущем «условного iPhone 20 Pro Max», инсайдер опроверг эту информацию. Он подтвердил, что в дисплее по-прежнему останется отверстие, а значит, смартфон сохранит Dynamic Island.

Точные габариты выреза пока остаются неизвестными. Вероятнее всего, они будут сопоставимы с размерами элемента в линейке iPhone 18 Pro, поскольку устройству по-прежнему необходимо физическое пространство для корректной работы сканера лица.

Помимо информации о юбилейном флагмане, Digital Chat Station раскрыл планы Apple на начало 2027 года. По его сведениям, в этот период техногигант выпустит сразу три новинки: доступный iPhone 18e, ультратонкий iPhone Air 2, а также базовый iPhone 18. Впрочем, это уже давно не новость, хотя в Купертино сроки и состав презентации пока не раскрывали.

Источник: 9To5Mac