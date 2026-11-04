Представлен компактный 5,3" смартфон Enough Phone со съемной батареей за $500

На краудфандинговой платформе Kickstarter стартовал сбор средств на выпуск Enough Phone — компактного смартфона с диагональю экрана 5,3 дюйма. Авторы проекта стремятся занять нишу небольших устройств, от которой в последние годы практически полностью отказались крупные техногиганты.

Сегмент маленьких смартфонов исчез с массового рынка из-за нерентабельности для корпораций. Компания Apple прекратила выпуск линейки iPhone Mini в 2023 году по причине низких продаж, и тогда же Sony свернула свою компактную серию Xperia 5. Последним крупным игроком на базе Android оставалась компания Asus со своей линейкой Zenfone, но в начале этого года она приостановила работу мобильного подразделения ради фокуса на искусственном интеллекте, робототехнике и умных очках. Образовавшийся вакуум пытаются заполнить нишевые производители, выпускающие либо миниатюрные гаджеты с физическими клавиатурами (Unihertz, Clicks), либо устройства для «цифрового детокса» с предельно урезанным функционалом (Light Phone III, Minimal Phone).

Создатели Enough Phone — Остин Боер, Бреннан Джордан и Уильям Сталтс. Ранее они занимались перепродажей смартфонов Google Pixel с программными ограничениями под брендом Sleke и развитием платформы Dumbwireless, помогающей людям переходить на простые кнопочные телефоны. Примечательно, что у самих основателей нет прямого опыта в производстве мобильного оборудования, хотя в их команде присутствуют профильные инженеры.

Их новый проект предлагает покупателям выбор на этапе заказа: смартфон может работать либо на полноценной версии Android 17 со всеми привычными приложениями, либо на кастомной прошивке OdysseyOS. Последняя представляет собой модифицированный Android, который принудительно блокирует доступ к социальным сетям, играм, браузерам и любым сервисам с бесконечной лентой новостей. При этом пользователям остаются доступны утилитарные функции из модерируемого каталога: банкинг, навигация, вызов такси, Spotify и так далее. Для общения предусмотрен агрегатор мессенджеров Beeper, позволяющий отвечать на сообщения без установки самих мессенджеров по отдельности, а традиционный браузер заменен на поисковую строку на базе нейросети Perplexity, выдающую только текстовые ответы. В будущем разработчики допускают появление возможности переключения между двумя операционными системами, но пока эта функция не подтверждена.

Внешне аппарат выполнен в простом черном корпусе из поликарбоната. На задней панели расположены четыре винта Torx — в соответствии с грядущими экологическими требованиями Евросоюза это позволяет пользователю самостоятельно снять крышку и заменить аккумулятор. Ради размещения батареи достаточной емкости в маленьком корпусе инженерам пришлось пожертвовать изящностью: толщина устройства составляет внушительные 12 миллиметров, что почти вдвое толще iPhone 13 Mini и значительно массивнее 7,8-миллиметрового iPhone 17. При этом от аудиоразъема 3,5 мм решено было отказаться из-за дефицита внутреннего пространства и желания удержать розничную цену в пределах 600 долларов.

Предварительные технические характеристики Enough Phone выглядят так:

Параметр Характеристика Экран 5,3 дюйма Процессор MediaTek Dimensity 7500 Память 8 ГБ оперативной, 128 ГБ встроенной Слоты и связь Гибридный слот (SIM + microSD), поддержка eSIM, 5G, NFC Основная камера 50 Мп (сенсор Sony IMX766) Фронтальная камера 32 Мп Аккумулятор Съемный, от 3500 до 4000 мАч (спецификации уточняются) Безопасность Сканер отпечатков пальцев в боковой кнопке питания Операционная система Стоковый Android 17 или OdysseyOS (на выбор) Габариты и корпус Толщина 12 мм, корпус из черного поликарбоната

На этапе краудфандинга стоимость устройства составляет 499 долларов, а после выхода в открытую продажу цена вырастет до 599 долларов. Разработчики обещают поддерживать смартфон обновлениями до 2032 года, рассчитывая, что устройство прослужит владельцам не менее пяти лет. Тем не менее, поскольку проект все еще находится на стадии финализации некоторых характеристик, реальное время автономной работы и фактическое качество фотосъемки остаются неизвестными. Авторы проекта подчеркивают, что не пытаются конкурировать с гигантами индустрии за массового потребителя: объемы продаж, которые Apple сочла провальными для линейки Mini, для небольшого независимого стартапа могут стать большим коммерческим успехом благодаря сохранившемуся сообществу любителей компактных экранов.

Источник: Wired