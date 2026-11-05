На Марсе нашли признаки подземной магмы: вулкан Альба может скрывать условия для жизни

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| Новость | Наука и космос

На Марсе обнаружили локальные выбросы хлороводорода, которые могут указывать на присутствие магмы под поверхностью планеты. Источником газа, предположительно, служат трещины возле вулкана Альба, а сама подземная система может создавать условия, напоминающие земные гидротермальные источники — одни из предполагаемых мест возникновения первых форм жизни.

Автор: NASA/JPL/MSSS Источник: www.livescience.com

Сигнал зарегистрировал европейский аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO). Учёные наблюдали его в одном районе на протяжении четырёх марсианских лет, что соответствует примерно восьми земным годам. Газ появлялся локально, а затем его концентрация снижалась ниже порога обнаружения прибора. Такая картина больше напоминает отдельные выбросы из подземного источника, чем обычные сезонные изменения состава атмосферы.

Исследователи связывают необычные выбросы с подземным магматическим очагом. На северных склонах Альбы камеры орбитального аппарата CaSSIS обнаружили узкие расщелины длиной в несколько сотен метров и шириной в десятки сантиметров. Рядом заметны участки изменившего цвет грунта. По версии учёных, зимой трещины заполняются льдом, который удерживает газ, а весной после таяния и сублимации льда хлороводород выходит наружу. Его максимальная концентрация в исследуемом районе достигала 1,5 части на миллиард.

Space Research Institute — IKI+1

Открытие важно не только для изучения вулканизма. Если под Альбой сохранились горячие магматические очаги, они могут нагревать подземные воды и создавать гидротермальные зоны. На Земле подобные системы рассматривают как одну из возможных сред возникновения жизни: они обеспечивают микроорганизмы энергией и защищают от неблагоприятных условий на поверхности. Поэтому расщелины марсианского вулкана могут стать перспективным объектом для поиска современной микробной жизни. Однако никаких организмов пока не обнаружено, а существование подходящих условий ещё предстоит подтвердить.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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