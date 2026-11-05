Топливные баки Boeing 787 могут стать источником взрыва при ударе молнии

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обязало авиакомпании провести дополнительные проверки топливных систем 91 самолёта Boeing двух семейств — 787 Dreamliner и 747. Регулятор обнаружил две разные потенциальные проблемы, которые при определённых условиях могут привести к появлению источника воспламенения внутри топливных баков. При этом немедленно отстранять самолёты от полётов FAA не потребовало.

Под действие двух директив попали 60 зарегистрированных в США Boeing 787-8, 787-9 и 787-10, а также 31 самолёт Boeing 747-400 и 747-8. У Dreamliner претензии связаны с герметиком внутри центрального топливного бака крыла: при производстве некоторые участки не прошли обязательные визуальные проверки и испытания адгезии. Из-за этого возможные дефекты покрытия могли остаться незамеченными. Теперь авиакомпаниям предстоит проверить герметик на повреждения, недостаточное сцепление с поверхностью и углубления, а при необходимости выполнить ремонт.

У Boeing 747 выявлена другая проблема — износ элементов насосов в хвостовом топливном баке. Он может привести к оголению металлических поверхностей, которые при наличии паров топлива способны стать источником воспламенения. Вместо прежней разовой проверки FAA вводит повторяющиеся инспекции, позволяющие отслеживать состояние насосов. Проверка одного Boeing 787 займёт около 34 рабочих часов и обойдётся примерно в 2890 долларов. Для Boeing 747 стоимость одного цикла инспекции оценивается в 1530 долларов.

Обе директивы вступят в силу 7 декабря 2026 года. FAA подчёркивает, что предписание для Dreamliner касается ограниченной группы самолётов: на лайнерах, выпускаемых за пределами этой группы, необходимые производственные проверки уже проводятся. Boeing также добилась возможности использовать ранее утверждённые процедуры ремонта.

Источник: aerospaceglobalnews