Samsung станет главным поставщиком OLED-экранов для Apple: компания подготовит дисплеи для нового iPad Air, который выйдет в начале 2027 года

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| Новость | Ноутбуки, планшеты и электронные книги

Apple готовит одно из главных обновлений для iPad Air: уже в начале 2027 года планшет может перейти на OLED-экраны. Сейчас такая технология используется в iPad Pro и некоторых версиях iPad mini, тогда как Air до сих пор оснащается дисплеями другого типа. По данным отраслевых источников, производство новых панелей для Apple возьмет на себя в том числе Samsung Display.

Автор: wtrsnvc _ Источник: unsplash.com

Как сообщает южнокорейское издание ZDNet, Samsung станет поставщиком экранов для одной из двух версий будущего iPad Air. Вторую часть заказов, по предварительным данным, получит китайская компания BOE. Всего Apple рассчитывает выпустить от 4 до 5 млн новых планшетов. Если эти планы реализуются, Samsung станет крупнейшим поставщиком OLED-панелей для устройств компании в следующем году.

Сотрудничество Apple и Samsung в этом направлении уже охватывает несколько категорий устройств. Южнокорейский производитель выпускает экраны для iPhone, iPad mini и новых MacBook Pro. При этом панели для более дорогих iPad Pro продолжит поставлять LG. Таким образом, Apple намерена распределить заказы между несколькими производителями, не полагаясь на одного партнера.

Однако переход на OLED не означает, что iPad Air получит такой же экран, как профессиональные планшеты. Для новой модели предусмотрена более простая конструкция дисплея с одним слоем органических светодиодов. Это позволит сохранить различия между Air и Pro, несмотря на появление одинакового типа экранов.

Источник: Notebookcheck

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