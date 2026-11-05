FiiO выпустила игровую звуковую карту с 7.1 и декодированием DSD256

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Компактная звуковая карта для игр с процессором на 400 МГц, восемью независимыми аудиоканалами и поддержкой виртуального объёмного звучания 7.1 поступила в продажу под брендом SNOWSKY. Устройство называется MAGE и выпущено компанией FiiO. Его цена на китайском рынке составляет 99 юаней.

Автор: FiiO Источник: www.ithome.com

Новинка рассчитана не только на игры, но и на прослушивание музыки. Она декодирует аудио PCM с разрядностью 32 бита и частотой дискретизации до 384 кГц, а также DSD256. Для обработки игрового звука предусмотрена технология HRTF, которая формирует виртуальную трёхмерную звуковую сцену. Это позволяет точнее определять направление шагов, выстрелов и других звуковых событий даже при использовании стереонаушников.

В основе MAGE лежит процессор с архитектурой NPU и DSP, работающий на частоте 400 МГц. Звуковая схема дополнена операционным усилителем Texas Instruments OPA330. Производитель заявляет выходную мощность 27 мВт при нагрузке 32 Ом, выходное сопротивление 5,5 Ом и отношение сигнал/шум 105 дБ. Коэффициент гармонических искажений с учётом шума не превышает 0,004%.

Устройство получило два разъёма USB-C и три аудиовыхода 3,5 мм. Один из портов USB-C поддерживает передачу питания мощностью до 60 Вт, поэтому карту можно использовать одновременно с зарядкой подключённого устройства.

Предусмотрены семь музыкальных профилей, четыре игровых режима и десятиполосный параметрический эквалайзер с настройкой через приложение FiiO Control. Корпус выполнен в стиле ретроконсоли и доступен в трёх цветах: зелёном, чёрном и сером.

Источник: ithome

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 109 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
Блог Аудио и звук 1192 6819 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Теперь обмануть не получится. 100Вт USB-GaN зарядка, которая показывает мощность. Обзор Ugreen X772

100Вт мощности, 4 разъёма и экран, показывающий мощность, напряжение и силу тока. Ugreen X772 позволит понять сколько на самом деле потребляет ваше устройство, поддерживает ли оно протоколы...

В шаге от «зептовселенной»: ЦЕРН зафиксировал распад частиц, бросающий вызов Стандартной модели

Физики, работающие на Большом адронном коллайдере в европейском научном центре ЦЕРН, зафиксировали субатомный процесс, который ученые по всему миру безуспешно пытались обнаружить на протяжении...

Почему легендарные советские колонки S-90 одни считают шедевром, а другие ненавидят

Ни одна акустическая система на постсоветском пространстве не вызывает таких яростных баталий, как «Радиотехника S-90» (она же 35АС-012 и её бесчисленные модификации). Для одних это священный...

Почему советские «Москвичи» обошли иномарки на ралли «Лондон — Сидней», а серийные машины гнили в гаражах

В декабре 1968 года финиш марафона «Лондон — Сидней» стал сенсацией для европейской прессы. Маршрут длиной 16 000 километров проходил через одиннадцать стран: асфальт Европы, горные...

Воздушный змей над Атлантикой: как Маркони принял радиосигнал из Европы

В декабре 1901 года на вершине Сигнал-Хилл над Сент-Джонсом дул такой ветер, что обычную антенну там было почти невозможно установить. Гульельмо Маркони приехал на Ньюфаундленд не с готовой...

Существует ли время на самом деле: почему Вселенная неподвижна и при чем здесь черные дыры

В повседневной жизни время кажется самым очевидным и неоспоримым свойством реальности. События всегда выстраиваются в строгую очередь: прошлое уже произошло и зафиксировано, будущее еще не...