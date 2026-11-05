FiiO выпустила игровую звуковую карту с 7.1 и декодированием DSD256

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Компактная звуковая карта для игр с процессором на 400 МГц, восемью независимыми аудиоканалами и поддержкой виртуального объёмного звучания 7.1 поступила в продажу под брендом SNOWSKY. Устройство называется MAGE и выпущено компанией FiiO. Его цена на китайском рынке составляет 99 юаней.

Новинка рассчитана не только на игры, но и на прослушивание музыки. Она декодирует аудио PCM с разрядностью 32 бита и частотой дискретизации до 384 кГц, а также DSD256. Для обработки игрового звука предусмотрена технология HRTF, которая формирует виртуальную трёхмерную звуковую сцену. Это позволяет точнее определять направление шагов, выстрелов и других звуковых событий даже при использовании стереонаушников.

В основе MAGE лежит процессор с архитектурой NPU и DSP, работающий на частоте 400 МГц. Звуковая схема дополнена операционным усилителем Texas Instruments OPA330. Производитель заявляет выходную мощность 27 мВт при нагрузке 32 Ом, выходное сопротивление 5,5 Ом и отношение сигнал/шум 105 дБ. Коэффициент гармонических искажений с учётом шума не превышает 0,004%.

Устройство получило два разъёма USB-C и три аудиовыхода 3,5 мм. Один из портов USB-C поддерживает передачу питания мощностью до 60 Вт, поэтому карту можно использовать одновременно с зарядкой подключённого устройства.

Предусмотрены семь музыкальных профилей, четыре игровых режима и десятиполосный параметрический эквалайзер с настройкой через приложение FiiO Control. Корпус выполнен в стиле ретроконсоли и доступен в трёх цветах: зелёном, чёрном и сером.

Источник: ithome