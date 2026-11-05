Toyota отзывает 176,7 тысячи автомобилей: проблемы обнаружили у электрокаров и внедорожников

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| Новость | Авто и транспорт

В Китае объявили масштабный отзыв 176 737 автомобилей Toyota из-за нескольких технических дефектов, затрагивающих подвеску, тормозную систему, рулевое управление и топливопроводы. Под сервисные кампании попали электромобили bZ3X и bZ7, а также гибридные внедорожники Land Cruiser Prado и Lexus GX 550h.

Автор: Legend Motors/Toyota через Источник: carnewschina.com

Самая крупная часть отзыва касается электрического кроссовера Toyota bZ3X: из-за недостаточного усилия затяжки крепёжных гаек переднего стабилизатора они могут ослабнуть во время движения. В отдельных случаях крепления способны полностью отсоединиться, что может повлиять на устойчивость автомобиля. Проблема затрагивает 100 175 машин, выпущенных с 27 февраля 2025 года по 26 марта 2026 года.

Ещё 21 085 автомобилей bZ7 отзывают из-за двух программных неисправностей. На 18 130 седанах система Comfort Stop при определённых условиях движения на небольшой скорости может ограничивать тормозное усилие и увеличивать тормозной путь. У остальных 2955 машин сбой программного обеспечения передней камеры во время обновления по воздуху способен вызвать непреднамеренное вращение рулевого колеса при включённом адаптивном круиз-контроле ICA.

Отдельная кампания охватывает 47 347 гибридных Toyota Land Cruiser Prado и 8130 Lexus GX 550h. У этих внедорожников фиксатор быстросъёмного соединения топливопровода может приподняться под воздействием внешней силы. При последующем ударном воздействии топливная магистраль способна отсоединиться, что приведёт к утечке топлива.

Владельцам предложат бесплатную проверку соединений, установку дополнительных защитных крышек, а при обнаружении неисправности — замену топливопровода в сборе. Всего отзыв затрагивает четыре модели и объединяет несколько разных технических проблем, а не один общий дефект.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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