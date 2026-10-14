Как Земля сохраняла кислород 2,3 млрд лет назад: учёные раскрыли роль древних океанов

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| Новость | Наука и космос

Учёные обнаружили механизм, который мог помогать Земле сохранять пригодную для жизни среду около 2,3 млрд лет назад. Исследование древних пород из Южной Африки показало, как круговорот фосфора в океане мог поддерживать накопление кислорода в атмосфере даже при изменении условий на планете. Результаты помогают объяснить, почему кислород сохранялся после Великого кислородного события, но одновременно ставят новые вопросы об эволюции сложной жизни.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Механизм работал как замкнутая обратная связь. По мере роста содержания кислорода менялся химический состав океана, в том числе увеличивалось количество сульфатов. Некоторые микроорганизмы использовали эти соединения при разложении органики и возвращали фосфор в воду. Этот элемент необходим живым организмам, поэтому его доступность способствовала биологической активности и накоплению органического углерода в донных отложениях. Поскольку разложение органики расходует кислород, её захоронение помогало сохранять кислород в атмосфере.

Для проверки гипотезы исследователи разделили фосфор в древних породах по типам минералов, чтобы отличить доступный живым организмам элемент от фосфора, связанного в минеральных структурах. Общего содержания фосфора для такой оценки недостаточно: его часть могла присутствовать в породе, но оставаться недоступной для биологических процессов.

Результаты указывают и на то, что содержание кислорода в древней атмосфере могло заметно колебаться на протяжении десятков миллионов лет. Если кислорода в отдельные периоды было достаточно для поддержания сложных организмов, задержку их появления, возможно, объясняли и другие факторы. Исследование также важно для изучения современных океанов: снижение содержания кислорода может нарушать круговорот фосфора и ослаблять морские экосистемы.

Источник: sciencedaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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