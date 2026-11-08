У нового Jetour R700 будет родство с 892-сильным монстром G700, но есть одна загадка

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Китайская Chery готовит к премьере новый рамный внедорожник Jetour R700 с угловатым кузовом и необычным багажным отсеком вместо привычного запасного колеса. Модель представят 27 ноября на автосалоне в Гуанчжоу. По данным китайского издания Autohome, новинка разделит рамную платформу с флагманским Jetour G700, однако получит собственное оформление и пятиместный салон.

Главный технический ориентир для R700 — силовая установка старшего G700. Его подключаемая гибридная система Kunpeng CDM-O объединяет двухлитровый турбированный двигатель и электромоторы. Суммарная мощность достигает 665 кВт (892 л. с.), крутящий момент составляет 1135 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды. Гибрид оснащён батареей CATL ёмкостью 59,45 кВт·ч, обеспечивающей запас хода на электротяге более 260 км по циклу CLTC. Однако Chery пока не подтвердила, что R700 получит такую же силовую установку.

Внешность внедорожника отсылает к концепту Jetour Zongheng G600, представленному в 2025 году. Автомобиль получил высоко расположенный капот, закрытую переднюю панель, соединённые светодиодной полосой С-образные фары, рейлинги и стационарные боковые подножки.

На корме вместо традиционного запасного колеса установили внешний восьмиугольный отсек для хранения вещей. По предварительным данным, салон рассчитан на пять человек и два ряда сидений. Окончательные характеристики и размеры машины пока не раскрыты.

Оснащение R700 также остаётся неизвестным. Для сравнения, старший G700 предлагает пневматическую подвеску, блокировки переднего и заднего дифференциалов, аккумулятор на 59,45 кВт·ч и систему помощи водителю Huawei Qiankun ADS 5. Насколько широко эти решения перейдут на младшую модель, станет понятно после премьеры в Гуанчжоу.

Источник: carnewschina