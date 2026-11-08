ИИ перегрузил системы киберзащиты десятками тысяч отчетов об уязвимостях

Массовое внедрение искусственного интеллекта в поиск уязвимостей привело к перегрузке служб кибербезопасности, сообщил технический директор центра мониторинга RED Security SOC Владимир Зуев. Нейросети находят ошибки в программах быстрее, чем люди успевают их обрабатывать. В результате специалисты по информационной безопасности тратят ресурсы на проверку мелких сбоев, рискуя пропустить реальную угрозу для инфраструктуры компаний.

Масштаб проблемы подтверждают данные разработчиков ИИ-систем. Специалисты компании Anthropic протестировали свои модели на программах с открытым исходным кодом и выявили 29 439 потенциальных брешей в защите. Разработчикам передали 6157 отчетов, из которых удалось исправить только 516 ошибок. Около 23 000 найденных несовершенств кода остаются без проверки из-за нехватки времени у людей. В популярной программе для передачи данных cURL за полгода с участием автоматизированных систем опубликовали 36 отчетов об ошибках, хотя за весь предыдущий год их было всего девять. В системе шифрования OpenSSL, обеспечивающей безопасное соединение для большинства сайтов в интернете, все 12 исправленных в январе сбоев были обнаружены алгоритмами.

Искусственный интеллект также выявляет критические ошибки, которые годами оставались незамеченными. Алгоритмы обнаружили проблему PHP2Shell в ядре PHP (базовом языке программирования, на котором работает большинство веб-сайтов). Ошибка получила рейтинг опасности 9,2 балла из 10 возможных, так как позволяла запускать вредоносный код на сервере без ввода пароля. Другую брешь на 9,2 балла нейросеть нашла в программе для управления интернет-трафиком nginx, где дефект скрывался с 2008 года. Однако на практике взломать сервер через эту старую ошибку можно только при редком сочетании настроек.

Поток таких уведомлений в международной базе публично известных уязвимостей (CVE) дополняется некачественными проверочными кодами. Для подтверждения опасности ошибки создается демонстрационный код — Proof-of-Concept (PoC), показывающий, как именно хакеры могут провести атаку. В рамках исследования PoC-Gym нейросети попросили написать такие коды для 20 реальных ошибок в языке Java. Из 116 созданных алгоритмом вариантов рабочими оказались только 65, а остальные содержали вымышленные данные. Блокировка таких нерабочих образцов создает у компаний иллюзию защищенности.

В условиях информационного шума стандартного закрытия дыр в программах стало недостаточно для защиты от кибератак. Эксперты фиксируют необходимость ручной проверки отчетов от нейросетей, внедрения киберразведки (анализа реальных планов и инструментов злоумышленников), проактивного поиска скрытых угроз внутри сети и цифровой форензики — метода точного восстановления хронологии взлома. Без участия квалифицированных специалистов искусственный интеллект не может гарантировать полную кибербезопасность предприятия.

Источник: forbes