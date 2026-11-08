Почему землетрясения вызывают гигантские цунами: учёные нашли следы турбулентного течения внутри разлома

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| Новость | Наука и космос

Во время мощного землетрясения горные породы в зоне разлома могут на короткое время приобретать свойства текучей среды. Расчёты показали, что вязкость раздробленного материала способна снижаться до значений, сопоставимых с вязкостью воды. Это может объяснить, почему некоторые подводные разломы допускают чрезвычайно большие смещения и создают условия для возникновения разрушительных цунами.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

К такому выводу пришли исследователи из Осакского столичного университета, изучив древние породы на полуострове Босо в Японии. Они обнаружили в них характерные волнистые слои и структуры, напоминающие вихри в движущейся жидкости. Эти образования сохранились в породах древнего подводного тектонического комплекса возрастом около 15 млн лет. По их микроскопическому строению учёные восстановили картину движения материала внутри разлома.

Расчётная вязкость составляла от \(1,2 \times 10^{-4}\) до \(2,3 \times 10^{-3}\) Па·с. Для сравнения: динамическая вязкость обычной воды при комнатной температуре составляет примерно \(1 \times 10^{-3}\) Па·с. Получается, что в отдельных условиях материал разлома мог становиться даже менее вязким, чем вода. Исследователи связывают это с термическим повышением давления: при быстром смещении пород трение выделяет тепло, вода в микроскопических порах нагревается, давление растёт, а сопротивление движению резко падает.

Механизм особенно важен для понимания сильных подводных землетрясений. Если разлом теряет значительную часть сопротивления, его участки могут смещаться на большие расстояния, вызывая масштабное перемещение морского дна. Учёные допускают, что подобный процесс способен участвовать в формировании цунами, однако обнаруженные древние породы не доказывают, что именно он действовал при землетрясении в Японии в 2011 году магнитудой 9,1. Теперь исследователи рассчитывают применить метод анализа вязкости к современным разломам, чтобы точнее оценивать возможные смещения дна и связанные с ними риски.

Источник: scitechdaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +106.40
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