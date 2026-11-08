Швейцарская механика, сапфировое стекло и водозащита 200 метров: Timex обновила Atelier

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Компания Timex представила четыре новых исполнения механических часов Atelier Marine M1a и GMT24 M1a. Одни получили глубокий синий эмалевый циферблат и керамический безель, другие — контрастную красно-синюю 24-часовую шкалу для отображения второго часового пояса. Все версии оснащены швейцарскими автоматическими механизмами, а стоимость наиболее дорогой достигает 1450 долларов.

Автор: Timex Источник: timex.com

Новая Marine M1a рассчитана на использование под водой. Часы получили стальной корпус диаметром 41 мм со скелетонизированной конструкцией, синюю керамическую вставку безеля и завинчивающуюся заводную головку. Водонепроницаемость составляет 200 метров. Внутри установлен швейцарский механизм Catena SA100 с частотой 28 800 полуколебаний в час, 29 камнями и запасом хода около 36-38 часов. Через прозрачную заднюю крышку можно наблюдать за его работой.

Вторая модель, GMT24 M1a, предназначена для тех, кому необходимо следить за временем в двух часовых поясах. Её 40-миллиметровый стальной корпус сочетается с чёрным эмалевым циферблатом, красной стрелкой GMT и красно-синей шкалой на 24 часа. За работу часов отвечает автоматический Landeron 24 GMT с 28 камнями и запасом хода около 40 часов. Сапфировое стекло имеет тройное антибликовое покрытие, а водонепроницаемость достигает 100 метров.

Каждая модель предлагается в двух вариантах: с металлическим браслетом или синтетическим ремешком NBR. В американском магазине Timex Marine M1a стоит 950 долларов на резиновом ремешке и 1050 долларов на стальном браслете. За GMT24 M1a просят 1350 и 1450 долларов соответственно. Металлический браслет получил застёжку-бабочку и звенья, длину которых можно регулировать без специальных инструментов. Обе модели также оснащены быстросъёмными креплениями ремешков.

Источник: timex

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +106.40
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