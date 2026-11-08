Углеродное волокно и Dolby Atmos стали доступнее: Focal снизила цены на колонки Theva

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Французская компания Focal проводит распродажу всей линейки акустических систем Theva, предлагая скидки до 20%. Акция распространяется на полочные и напольные колонки, центральный канал, тыловую акустику и дополнительные стойки. Предложение действует до 7 декабря 2026 года.

Theva — наиболее доступная серия Hi-Fi-акустики Focal, представленная в 2023 году. Она включает шесть моделей для стереосистем и домашних кинотеатров. Самая компактная Theva N°1 выполнена в полочном формате, а среди напольных моделей есть Theva N°3-D с дополнительными излучателями, направленными вверх. Они создают звуковые эффекты Dolby Atmos.

Все динамики серии используют фирменную технологию Slatefiber. Диффузоры изготовлены из переработанных углеродных волокон и термопластичного полимера. По данным Focal, такая конструкция сочетает небольшую массу с жёсткостью и демпфированием. ВЧ-диапазон обслуживают алюминиево-магниевые твитеры TNF. Колонки производят на предприятиях компании во Франции.

Размер скидки составляет 20% от обычной стоимости. Например, пара полочных Theva N°1 подешевела с $1098 до $878. Напольные Theva N°2 и Theva N°3 также участвуют в акции: их цены в отдельных американских магазинах снизились до $799 и $1039 за одну колонку соответственно. Предложения доступны у дилеров Audio Advice, Crutchfield и Sweetwater. Распродажа завершится 7 декабря.

Источник: gearpatrol