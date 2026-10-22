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Исследователи нашли в Мьянме уникальный драгоценный камень — янтарь возрастом 99 миллионов лет сохранил хвост ящерицы. Образец, описанный исследователями в научном журнале Palaeontologia Electronica, предполагает, что животное сбросило его самостоятельно, активировав защитный механизм, известный также у современных ящериц.

Окаменевшая смола может сохранять мелкие организмы гораздо лучше, чем многие другие окаменелости. В регионе Качин на севере Мьянмы подобные находки позволяют с исключительной точностью изучить жизнь в тропических лесах мелового периода. На этот раз смола сохранила не целое животное, а отделившийся фрагмент его тела. Этот уникальный экземпляр был исследован группой под руководством Долева Фабриканта, аспиранта Тель-Авивского университета в Израиле, и результаты были опубликованы в научном журнале Palaeontologia Electronica.

Изображения экземпляра показывают положение хвоста внутри янтаря. Видна деформация кожи и мягких тканей на брюшной стороне, возникшая в результате их первоначального прилипания к поверхности смолы.

Янтарь из этого района ранее сохранял остатки мелких рептилий, но хвост ящерицы — это находка иного рода. Он позволяет анализировать не только внешний вид животного, но его поведение.

Наиболее вероятное объяснение — автотомия, или контролируемое сбрасывание хвоста. Современные ящерицы используют этот механизм, пытаясь убежать от хищника. У их хвостовых позвонков точки отсоединения легче разделяются мягкими тканями, поэтому животное может отбросить хвост без травм, сравнимых со переломом кости.

Хвост некоторое время продолжает двигаться, отвлекая нападающего и давая ящерице момент для побега. Затем новый хвост начинает отрастать, хотя и не восстанавливает свою первоначальную форму. Если этот процесс сохранился в бирманском янтаре, это означает, что ящерицы использовали эту защитную стратегию еще 99 миллионов лет назад, во времена динозавров.

Исследователи изучили образец с помощью рентгеновской микротомографии. В месте отсоединения они наблюдали расположение мышечных тканей, образующих особую структуру вокруг перелома. У ныне живущих ящериц эта структура появляется, когда мышцы сокращаются во время преднамеренного сбрасывания хвоста, поэтому находка из Качина соответствует тому же механизму.

Ученые пока не установили обстоятельства, при которых хвост был потерян. Возможно, древесная ящерица застряла в смоле, сумела освободиться и сбежала, оставив часть своего тела в липкой ловушке. Другая теория предполагает нападение хищника, после которого сброшенный хвост упал на слой смолы и остался там.

Для палеонтологов этот образец имеет дополнительную ценность, поскольку Мьянма не богата мезозойскими окаменелостями, но предоставляет множество янтарей с древними организмами внутри. Такие находки позволяют увидеть мелких животных почти такими, какими они выглядели при жизни. В данном случае янтарь сохранил не только фрагмент рептилии, но и убедительное свидетельство того, что сложная система защиты и регенерация тканей сформировались очень рано.

Источник: Palaeontologia Electronica