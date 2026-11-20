Около двух процентов генома большинства людей за пределами Африки приходится на ДНК неандертальцев. Генетик Дэвид Райх (David Reich), профессор Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School), объяснил, как это произошло: по его словам, современные люди смешивались с неандертальцами на Ближнем Востоке, когда расселялись из Африки, а затем встречали новые группы неандертальцев в Европе. Доля неандертальской ДНК у жителей Восточной Азии не меньше, чем у европейцев, а возможно, и больше. Райх считает, что причина в том, что примерно после 50 тысяч лет назад люди пришли на территории, где жили неандертальцы и денисовцы. Эти три группы образовали смешанные популяции, от которых произошли восточные азиаты, коренные жители Америки и австралийцы.

По описанию Райха, небольшая группа людей без неандертальских предков встречала нескольких неандертальцев, и в первом поколении рождался ребёнок, наполовину неандерталец. У его детей доля неандертальской ДНК составляла около четверти, а затем быстро устанавливалась на среднем уровне. Следы таких встреч находят и в древних образцах. У человека из Румынии, жившего около 40 тысяч лет назад, неандерталец был в семейном древе от четырёх до шести поколений назад, а у девочки из Денисовой пещеры в Сибири один из родителей был неандертальцем, а другой денисовцем.

Какие именно гены достались человеку от неандертальцев, у разных людей отличается. Один из таких вариантов связан с тяжёлым течением COVID-19 и чаще всего встречается у жителей Южной Азии, другой влияет на пигментацию. У тибетцев вариант гена, помогающий жить на высоте, достался от денисовцев. Райх допускает, что эти варианты могли подходить для условий за пределами Африки, но могли закрепиться и случайно.

Райх подчёркивает, что «чистых» предковых популяций не существовало. Даже в Африке, где неандертальской ДНК нет, есть данные о смешении разных древних групп.

Источник: Phys.org