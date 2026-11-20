Генетик из Гарварда объяснил, откуда у людей ДНК неандертальцев
Около двух процентов генома большинства людей за пределами Африки приходится на ДНК неандертальцев. Генетик Дэвид Райх (David Reich), профессор Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School), объяснил, как это произошло: по его словам, современные люди смешивались с неандертальцами на Ближнем Востоке, когда расселялись из Африки, а затем встречали новые группы неандертальцев в Европе. Доля неандертальской ДНК у жителей Восточной Азии не меньше, чем у европейцев, а возможно, и больше. Райх считает, что причина в том, что примерно после 50 тысяч лет назад люди пришли на территории, где жили неандертальцы и денисовцы. Эти три группы образовали смешанные популяции, от которых произошли восточные азиаты, коренные жители Америки и австралийцы.
По описанию Райха, небольшая группа людей без неандертальских предков встречала нескольких неандертальцев, и в первом поколении рождался ребёнок, наполовину неандерталец. У его детей доля неандертальской ДНК составляла около четверти, а затем быстро устанавливалась на среднем уровне. Следы таких встреч находят и в древних образцах. У человека из Румынии, жившего около 40 тысяч лет назад, неандерталец был в семейном древе от четырёх до шести поколений назад, а у девочки из Денисовой пещеры в Сибири один из родителей был неандертальцем, а другой денисовцем.
Какие именно гены достались человеку от неандертальцев, у разных людей отличается. Один из таких вариантов связан с тяжёлым течением COVID-19 и чаще всего встречается у жителей Южной Азии, другой влияет на пигментацию. У тибетцев вариант гена, помогающий жить на высоте, достался от денисовцев. Райх допускает, что эти варианты могли подходить для условий за пределами Африки, но могли закрепиться и случайно.
Райх подчёркивает, что «чистых» предковых популяций не существовало. Даже в Африке, где неандертальской ДНК нет, есть данные о смешении разных древних групп.
Источник: Phys.org
Обсудить
Добавить комментарий