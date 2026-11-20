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Ретро-консоль Analogue 3D получила возможность обновлять операционную систему без извлечения карты памяти. Эту функцию добавила прошивка 1.6.0, выпущенная 18 ноября. Раньше владельцам приходилось загружать файл обновления на карту памяти и устанавливать его вручную. Теперь консоль сможет получать новые версии системы через Wi-Fi.

Обновление активировало беспроводные возможности устройства. Analogue 3D поддерживает сети Wi-Fi на частотах 2,4 и 5 ГГц, включая скрытые сети. После установки прошивки консоль предлагает настроить подключение автоматически. В дальнейшем проверить наличие новой версии и запустить установку можно непосредственно через системное меню.

Новая прошивка также добавила автоматическую синхронизацию даты и времени через интернет с учётом часового пояса. Разработчики исправили ошибку, из-за которой игра иногда не отображалась до открытия внутриигрового меню, и восстановили отображение американского региона в библиотеке. Кроме того, появилась возможность добровольно передавать Analogue анонимную статистику использования устройства.

Источник: ithome