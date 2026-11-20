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Портативный проигрыватель виниловых пластинок Muse MT-208 AT получил начинку, которой обычно не хватает недорогим чемоданным моделям: картридж Audio-Technica, металлические элементы конструкции и возможность передавать звук с пластинки на беспроводные наушники или колонки. При этом устройство сохранило характерный дизайн небольшого чемодана с ручкой и защёлками.

Модель разработала гонконгская компания Oxygen Ltd для французского бренда Muse. Проигрыватель поддерживает три скорости вращения — 33, 45 и 78 об/мин, оснащён двумя встроенными динамиками общей мощностью 15 Вт и механизмом автоматической остановки пластинки. Для настройки скорости предусмотрен регулятор Pitch Control.

Вместо простого встроенного проигрывания музыки Muse предлагает сразу несколько вариантов подключения. Bluetooth работает в обоих направлениях: можно воспроизводить музыку со смартфона через динамики устройства или отправлять звук виниловой пластинки на внешнюю беспроводную акустику. USB-порт позволяет проигрывать MP3-файлы и оцифровывать пластинки с сохранением записей в цифровом формате. Также предусмотрены FM-радио, выход RCA, AUX и разъём для наушников.

Корпус MT-208 AT отделан материалом под тёмно-серую кожу, дополнен алюминиевыми вставками и аналоговыми регуляторами. Габариты составляют 370 x 276 x 135 мм, масса — 3,78 кг. В Европе проигрыватель предлагается примерно за 129,95 евро. Проект получил награду European Product Design Award 2026 в категории аудиотехники и проигрывателей винила

Источник: muse-europe