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Apple может отказаться от планов по выпуску iMac с OLED-экраном или перенести появление такой модели на более поздний срок. Причиной стали высокая стоимость современных дисплеев и результаты продаж устройств, в которых компания уже использует эту технологию. Под угрозой оказался и контракт с Samsung Display, которая рассчитывала стать поставщиком экранов для будущего моноблока.

Ранее сообщалось, что Apple намерена перевести iMac на OLED примерно в 2029-2030 годах. Однако теперь компания, по данным отраслевых источников, заново оценивает расходы на такой переход. Опыт с планшетами iPad Pro показал, что более совершенные экраны заметно увеличивают стоимость готовых устройств, но не обязательно помогают добиться ожидаемого спроса.

В частности, продажи iPad Pro с OLED-дисплеями оказались ниже прогнозов. Ожидается, что в этом году поставки таких планшетов составят около 4,9 млн штук против 6 млн годом ранее. На этом фоне производитель может осторожнее подходить к использованию дорогих панелей в других продуктах.

Ситуацию осложняет и рост стоимости памяти, который также влияет на себестоимость электроники. Компания, вероятно, не хочет, чтобы обновленный iMac оказался слишком дорогим для покупателей.

Вместо OLED производитель рассматривает возможность сохранить ЖК-экраны. По имеющимся сведениям, производитель уже обсуждает с китайской BOE поставки соответствующих панелей для будущего поколения компьютеров. Его выход также ожидается примерно в 2029 году.

Для Samsung Display возможный отказ от проекта станет еще одной проблемой. Компания уже сталкивается с уменьшением заказов на экраны для iPad Pro, а потеря потенциального контракта на производство панелей для iMac дополнительно сократит объемы поставок. Пока Apple окончательно не определилась с технологией дисплея для будущего компьютера.

Источник: SamMobile