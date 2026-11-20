Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

OPPO разделила две самые заметные характеристики Reno 17 между разными смартфонами. Базовая модель получила аккумулятор на 8000 мА·ч — самый ёмкий в истории серии. Версия Pro досталась 200-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией. Обе новинки поступили в продажу в Китае 20 ноября.

У Reno 17 батарея на 8000 мА·ч сочетается с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт. У Reno 17 Pro аккумулятор меньше — 7250 мА·ч, зато фотосистема заметно серьёзнее: помимо основного сенсора на 200 Мп установлены две 50-мегапиксельные камеры, включая перископический телеобъектив с оптическим увеличением 3,5 раза.

Различаются и процессоры: обычный Reno 17 работает на Snapdragon 7 Gen 4, а Pro — на Dimensity 8550 Super. Диагональ экранов составляет 6,56 и 6,32 дюйма соответственно. Обе модели получили защиту IP69K и фронтальные камеры на 50 Мп.

В Китае Reno 17 продаётся от 3599 юаней, Reno 17 Pro — от 4199 юаней. Покупателю фактически предлагают выбрать между максимальной автономностью и более продвинутой основной камерой: даже старшая версия не получила аккумулятор такой ёмкости, как базовая.

Источник: gizmochina