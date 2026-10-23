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Астрономы зафиксировали необычный объект FRB 20210601A, испустивший девять концентрированных импульсов радиоизлучения всего за 106,5 секунды. Данное физическое явление относится к классу быстрых радиовсплесков — точечных миллисекундных вспышек электромагнитных волн глубокого космоса, физика формирования которых остается предметом исследований.

Событие произошло 1 июня 2021 года на радиотелескопе CHIME в Канаде. Из-за технической ошибки система не уведомила операторов сразу, и информацию удалось извлечь лишь в декабре 2024 года в ходе ревизии накопленных баз данных. За последующие семь лет наблюдений за этим сектором космического пространства, составивших суммарно 320 часов работы радиотелескопа, объект не передал ни одного повторного сигнала.

Зафиксированная плотность радиоволн стала рекордной среди повторяющихся источников аналогичной мощности. Все девять сигналов зарегистрировал боковой лепесток приемной антенны — зона с заведомо слабой чувствительностью по сравнению с осевым направлением. По расчетам физиков, прямое попадание в центральный сектор фиксатора позволило бы обнаружить примерно 21 импульс за этот же интервал времени. При этом исследователи не выявили в интервалах между вспышками математической закономерности или периодичности.

Точные координаты и удаленность источника установить не удалось из-за отсутствия данных о галактике происхождения. В качестве физического механизма генерации импульсов рассматриваются магнетары — молодые сверхплотные нейтронные звезды с сильной магнитной индукцией, способные резко сбрасывать внутреннее напряжение через радиовспышки. Также допускается эффект фокусировки волн космической плазмой. Исследование объекта FRB 20210601A доказало специалистам, что отдельные быстрые радиовсплески способны проявлять сверхвысокую активность в течение пары минут, после чего затихать на долгие годы.

Источник: new-science.ru