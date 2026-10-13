Дизайн водоблока в виде микро-материнской платы: TCOMAS выпустила СЖО GATE 360

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Компания TCOMAS официально представила необслуживаемую систему жидкостного охлаждения процессора GATE 360. Главной особенностью устройства стал водоблок, выполненный в виде миниатюрной материнской платы с имитацией процессорного разъема, радиаторов охлаждения, слотов оперативной памяти и элементов VRM.

Автор: TCOMAS через IT Home Источник: www.ithome.com

Водоблок оснащен двумя IPS-экранами: 4-дюймовым дисплеем с разрешением 720x720 пикселей справа и 1,3-дюймовым экраном с разрешением 128x128 пикселей под 2.5D-стеклом слева. Также в конструкцию водоблока интегрирована ARGB-подсветка.

Основой СЖО послужила помпа TCOMAS X6M-P, развивающая до 3200 об/мин. С водоблоком её соединяет алюминиевый радиатор толщиной 29,2 мм через 400-мм шланги в оплётке. Воздушный поток создают три 120-мм вентилятора M-ONE на двойных шарикоподшипниках: их скорость варьируется от 600 до 3000 об/мин, поток достигает 75,5 CFM, а уровень шума — до 37,5 дБА. Поддерживаются сокеты Intel LGA 1851/1700 и AMD AM5/AM4.

Модель доступна в черном и белом цветовых исполнениях. Продажи стартуют 20 октября. В Китае новинку оценили в 899 юаней (~$133).

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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